Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Η λογοτεχνία του 19ου αιώνα – Μέρος Α΄

Τον 19ο αιώνα το μυθιστόρημα αποκτά δυναμική παράλληλα με την Ευρώπη και στην Ελλάδα. Η ποίηση ήδη κυριαρχεί και η γλώσσα διαμορφώνεται.

Οι περιηγητές καταγράφουν τόπους και πρόσωπα, και οι συγγραφείς αγγίζουν θέματα που απασχολούν την κοινωνία.

Το ρεύμα του ρομαντισμού απλώνεται σε όλα τα είδη της τέχνης.

Ο συγγραφέας και αρθρογράφος της εφημερίδας «Καθημερινή», Τάκης Θεοδωρόπουλος, συζητά με τον Άρη Πορτοσάλτε για το μυθιστόρημα στην Ευρώπη του 19ου αιώνα.

Καθώς το ρεύμα του ρομαντισμού κυριαρχεί, οι πρώτοι Έλληνες πεζογράφοι στρέφονται συνειδητά στη Δύση, υιοθετώντας μια γραφή, καρπό της ελευθερίας και της αστικής σκέψης.

Στο κέντρο της αφήγησης, ο ρόλος του Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου, που έπλασε το συλλογικό εθνικό αφήγημα, γεφυρώνοντας την αρχαιότητα με τον σύγχρονο ελληνισμό.

