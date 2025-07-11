Μελίνα Μερκούρη, Σαλβαντόρ Νταλί και Τζέιμς Μέισον μαζί - Φωτό

Μια σουρεαλιστική συνάντηση... Η Μελίνα Μερκούρη ποζάρει μαζί με τον Σαλβαντόρ Νταλί στο εξοχικό του καλλιτέχνη στην Κόστα Μπράβα, το 1965, με την elenasdiary_blog να αναρτά τη φωτογραφία στο προφίλ της στο Instagram.



«Μαζί τους ο Τζέιμς Μέισον που εκείνη την εποχή γύριζε με τη Μελίνα την ταινία «Μηχανικά πιάνα». Στο βιβλίο “Μελίνα, μια σταρ στην Αμερική“, που υπογράφουν ο Γιώργος Αρχιμανδρίτης και ο Σπύρος Αρσένης, αποκαλύπτονται κάποιες από τις στιχομυθίες της Μελίνας Μερκούρη με τον Σαλβαντόρ Νταλί:

Νταλί: Πάντως αν και έχω ερωτική φαντασία, δεν έχω κάνει έρωτα με άλλη γυναίκα παρά μόνο με τη γυναίκα μου. Μελίνα: Δεν σας πιστεύω! Νταλί: Είναι αλήθεια! Αλλά η φαντασία μου είναι τρομερά ερωτική. Κάνω κάθε είδους ασυνήθιστα ερωτικά πράγματα. Μελίνα: Μα αυτή είναι η χειρότερη απιστία… Είστε φοβερά άπιστος αν κάνετε με τη φαντασία σας πράγματα με άλλες γυναίκες! Εγώ θα γινόμουν έξαλλη. Νταλί: Δηλαδή εσείς μπορείτε να κάνετε ταινίες χωρίς τον σύζυγό σας τον Dassin, αλλά αυτός δεν θα θέλατε να κάνει ταινίες με κάποιαν άλλη; Μελίνα: Προπαντός μια καλή ταινία! Αυτό θα ήταν ακόμα χειρότερο. Νταλί: Ακόμα και αν πρόκειται για κάτι θεϊκό και… Μελίνα: Και δεν συμμετέχω στη δημιουργία του; Δεν θα το επιτρέψω. Όχι με τον τρόπο που λέτε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.