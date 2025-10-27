Την 1η Νοεμβρίου ανοίγει επίσημα τις πύλες του το Μεγάλο Aιγυπτιακό Μουσείο (Grand Egyptian Museum/GEM), το μεγαλύτερο στον κόσμο, δίπλα στις πυραμίδες, το οποίο είχε ανοίξει δοκιμαστικά πριν από έναν χρόνο.

Με αφορμή τα εγκαίνια, ο διακεκριμένος καθηγητής Αιγυπτιολογίας στο πανεπιστήμιο του Καϊρου Tάρεκ Τoουφίκ, ο οποίος το οργάνωσε ως διευθυντής, δηλώνει στη συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πολύ ικανοποιημένος από το τελικό αποτέλεσμα. Το χαρακτηρίζει μάλιστα «πυραμίδα της σύγχρονης εποχής».

Καταλαμβάνει 50.000 τμ., περιλαμβάνει «μόνο» 30.000 εκθέματα και κόστισε 1,4 δισ. δολάρια.

Από τις 14 αίθουσες, οι δύο είναι αφιερωμένες αποκλειστικά στον Τουτανχαμόν, τον «μεγάλο σταρ του νέου μουσείου», όπως τον χαρακτηρίζει και «εκτίθενται σε αυτές 6.000 τεχνουργήματα, δηλαδή το σύνολο των αρχαιολογικών ευρημάτων του Τουτανχαμόν, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά».

Η χρυσή μάσκα του Τουτανχαμών εκτίθεται σε μια μεγάλη γυάλινη βιτρίνα ώστε να μην συνωστίζονται οι επισκέπτες και να μπορούν να την δουν ταυτόχρονα περισσότεροι.

Στην πτέρυγα του Τουτανχαμών εκτίθενται επίσης οι 6 πολεμικές άμαξες, που βρέθηκαν στον τάφο του.

Προσθέτει δε ότι «χάρη στα εκθέματα των άλλων δώδεκα αιθουσών ο επισκέπτης παρακολουθεί την ιστορία της Αιγύπτου από την προϊστορική μέχρι την ελληνο-ρωμαϊκή εποχή».

Ο Τάρεκ Τοουφίκ, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αρχαιολόγων, απαριθμεί ορισμένα σημαντικά εκθέματα του μουσείου μεταξύ των οποίων, το «κολοσσιαίο άγαλμα του Ραμσή Β΄, ύψους δώδεκα μέτρων» στην τεράστια είσοδο και τη μεγάλη σκάλα, όπως εκείνης στο Μουσείο της Ακρόπολης, η οποία πλαισιώνεται από εβδομήντα κολοσσιαία αγάλματα και πολύ εντυπωσιακά αρχιτεκτονικά μέλη.

Εκεί, τοποθετήθηκε και «ένα άγαλμα του θεού Σέραπι, ο οποίος απεικονίζεται ως Έλληνας θεός».

Στο τέλος της μεγαλοπρεπούς σκάλας, «βρίσκεται μια γυάλινη πρόσοψη ύψους 25 μέτρων από την οποία βλέπεις τις πυραμίδες», προσθέτει.

Για τη βασίλισσα Χετέφερες Α΄, μητέρα του Χέοπα, της οποίας ο «τάφος βρέθηκε δίπλα από την πυραμίδα του γιού της», εξηγεί πως «τοποθετήθηκε ακριβώς απέναντι ώστε να κοιτά προς τα εκεί».

Ο καθηγητής αποκαλύπτει ότι εκτίθεται επίσης «το "Κανώπειο Διάταγμα", γραμμένο στα ιερογλυφικά και αρχαία ελληνικά, δηλαδή η στήλη της Ροζέτας του μουσείου. Υπάρχουν συνολικά έξι, οι οποίες όμως βρέθηκαν μετά την στήλη της Ροζέτας του βρετανικού μουσείου».

Στο γερμανικό επιχείρημα για να μην επιστραφεί η Νεφερτίτη διότι είναι πολύ καλή πρέσβειρα του αιγυπτιακού πολιτισμού στο Βερολίνο, απαντά «ότι η Αίγυπτος διατηρεί το δικαίωμά να ανακαλέσει την πρέσβειρά της στο Κάιρο όποτε το θελήσει». Για την δε στήλη της Ροζέτας του βρετανικού μουσείου, τονίζει «ότι η Αίγυπτος δεν σταμάτησε να την ζητά».

Υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα

Τέλος, ο καθηγητής Tάρεκ Τoουφίκ τάσσεται υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα και την μόνιμη έκθεσή τους στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης.

« Η Ελλάδα διαθέτει το κατάλληλο μουσείο όπου μπορούν να εκτεθούν σε ένα αντάξιο και ασφαλές περιβάλλον με θέα την αυθεντική τους θέση. Επομένως, τα δεδομένα υπάρχουν αυτή τη στιγμή ώστε να επιστραφούν, ιδίως διότι έτσι όπως εκτίθενται στο βρετανικό μουσείο δεν αντικατοπτρίζουν αυτό που πραγματικά εξαρχής αντιπροσωπεύουν. Για αυτό και θα ήταν άκρως ευκταίο να έλθουν στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης.

