«Με ρωτούν για την Ελένη...»

Η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ, η διάσημη ελληνίδα Βυζαντινολόγος και ιστορικός, η κορυφαία προσωπικότητα της ευρωπαϊκής διανόησης, που απεβίωσε σήμερα, είχε αφηγηθεί, σε σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών με τον Άρη Πορτοσάλτε, την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας μέσα από τη ζωή της.

Στις 10 ωριαίες εκπομπές στον ΣΚΑΪ 100.3 αναλύει σελίδες της ιστορίας μας, όπως ο Μεγάλος Διχασμός, η Μικρασιατική Καταστροφή, η Δίκη των έξι, η προσφυγιά, η Κατοχή, η Αντίσταση.

Με συναρπαστικό λόγο μιλά για τα δύσκολα χρόνια της γερμανικής κατοχής, για τον ρόλος της ως καθοδηγήτρια στην ΕΠΟΝ, για το πώς βρέθηκε στη Φιλοσοφική Σχολή και στο Παρίσι αργότερα με υποτροφία του Γαλλικού Ινστιτούτου το 1953.

Αναφέρεται στην Απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Γερμανούς, το τί ακολούθησε, για το ρόλο των Άγγλων, για τα Δεκεμβριανά και πώς τα τραγικά γεγονότα της περιόδου αυτής την έκαναν να αποστασιοποιηθεί από την αριστερά, πώς και γιατί δούλεψε με τη βασίλισσα Φρειδερίκη και πώς βίωσε τον Μάη του ΄68 ως καθηγήτρια στη Σορβόννη.

Πώς γνώρισε τον σύζυγό της, πώς γνώρισε τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, ποιο πρόσωπο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας, αλλά και ποια ενέργεια του Κώστα Γαβρά την στεναχώρησε. Η διάσημη βυζαντινολόγος, σε αυτή την προσωπική εξομολόγηση, θυμάται τη γνωριμία της με τον Φρανσουά Μιτεράν, στέκεται στο τί τον διαφοροποιούσε από του άλλους Γάλλους προέδρους και τί έμεινε από την πολιτική του πορεία στην Ιστορία, και βέβαια σημειώνει το ρόλο της συζύγου του Ντανιέλ Μιτεράν. Διαπιστώνει τη σημερινή «ανυπαρξία» της Ευρώπης και εξηγεί γιατί επιμένει στην έννοια της Ρωμιοσύνης.

Μοιράζεται μαζί μας, εκτός όλων των άλλων, άγνωστους διαλόγους της με τον Ανδρέα Παπανδρέου και την Μελίνα Μερκούρη. Η Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ, μας μιλάει για τις σταθερές, τη διαχείριση του παρελθόντος και όλα εκείνα που είναι κοινώς αποδεκτά από όλους, ασχέτως ηλικίας, κοινωνικής κατάστασης και ιδεολογικής ταυτότητας. Επιχειρηματολογεί για την ταύτιση της παγκόσμιας Ιστορίας με την αφύπνιση του ελληνικού πνεύματος, και παράλληλα εξηγεί γιατί εμείς οι Έλληνες θεωρούμαστε τα κακομαθημένα παιδιά της Ιστορίας.

Η αείμνηστη Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ τίμησε τον ΣΚΑΪ 100.3 με την παρουσία της σε αυτές τις 10 ραδιοφωνικές ιστορικές εκπομπές, τις οποίες παραχώρησε με χαρά και ενθουσιασμό.

Οι ιστορικές εκπομπές έχουν ανέβει στο skairadio.gr και έχουν γίνει podcast τα οποία μπορείτε να βρείτε στο spotify και στο apple podcast

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Παραγωγή-Υπεύθυνη Περιεχομένου-Μουσική επένδυση: Τζένη Πουπουλίδου

Μπορείτε να ακούσετε όλες τις εκπομπές σε μορφή podcast εδώ https://www.skai.gr/podcasts/1-ti-einai-istoria

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.