Λουξόρ: «Στο φως» τάφοι κοντά στον ναό της βασίλισας Χατσεψούτ

Η Αίγυπτος ανακοίνωσε σήμερα νέες αρχαιολογικές ανακαλύψεις που περιλαμβάνουν τάφους υψηλόβαθμων αξιωματούχων πριν από 4.000 έτη και τεχνουργήματα της εποχής της βασίλισσας Χατσεψούτ, σε μια αρχαία νεκρόπολη της περίφημης πόλης Λούξορ.

Τα τεχνουργήματα, που ήρθαν στο φως έπειτα από τριετή ανασκαφή, βρέθηκαν στην περιοχή της Ντέιρ αλ Μπαχάρι, στη νεκρόπολη της Θήβας, στη δυτική όχθη του ποταμού Νείλου, ανακοίνωσε ο αιγυπτιολόγος Ζάχι Χάουας, ο οποίος διηύθυνε την αποστολή σε συνεργασία με το ανώτατο συμβούλιο αρχαιοτήτων της Αιγύπτου.

Οι ανακαλύψεις καλύπτουν την περίοδο από τη 15η δυναστεία (1650-1550 π.Χ.) έως την ισχυρή 18η δυναστεία (1550-1292 π.Χ.) που περιλαμβάνει φαραώ όπως η βασίλισσα Χατσεψούτ και ο βασιλιάς Τουταγχαμών.

Η ομάδα ανακάλυψε ένα ανέπαφο τμήμα της δομής του ναού της βασίλισσας Χατσεψούτ, καθώς και τεχνουργήματα κυρίως ανάγλυφα και επιγραφές με ζωηρά χρώματα που έχουν διατηρηθεί σε αξιοσημείωτα καλή κατάσταση.

Οι 1.500 διακοσμημένοι ογκόλιθοι αναπαριστούν τη βασίλισσα και τον διάδοχό της, τον Τούθμωση Γ', κατά την τέλεση θρησκευτικών τελετουργιών.

«Είναι οι πιο όμορφες σκηνές που έχω δει στη ζωή μου», δήλωσε ο Χάουας που παρουσίασε αυτές τις ανακαλύψεις.

«Είναι η πρώτη φορά που έχουμε ένα τελικό σύνολο της διακόσμησης ενός ναού της 18ης δυναστείας», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Κάτω από τα θεμέλια του ναού, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια ανέπαφη αποθήκη τελετουργικών εργαλείων που φέρουν εγχάρακτα το όνομα της βασίλισσας Χατσεψούτ.

Ανακαλύφθηκαν επίσης, μεταξύ άλλων, τάφοι υψηλόβαθμων αξιωματούχων λαξεμένοι στον βράχο από την εποχή του Μέσου βασιλείου καθώς και ένας τάφος «του επιστάτη του ανακτόρου» της βασίλισσας Τετισέρι της 17ης δυναστείας, γιαγιάς του βασιλιά Άμωση, που έδιωξε τους Υξώς από την Αίγυπτο.

Οι Υξώς, κατακτητές της δυτικής Ασίας που πήραν τον έλεγχο του Δέλτα του Νείλου γύρω στο 1638 π.Χ., κυβέρνησαν ορισμένα τμήματα της Αιγύπτου μέχρι την ήττα και την εκδίωξή τους από τον βασιλιά Άμωση το 1530 π.Χ.

Φρεάτια που περιείχαν ξύλινα φέρετρα διακοσμημένα με το έμβλημα της 17ης δυναστείας καθώς και τάφοι παιδιών που περιείχαν παιχνίδια και τμήματα της νεκρόπολης των Πτολεμαίων Ασάσιφ κοντά στον ναό της βασίλισσας Χατσεψούτ ανακαλύφθηκαν επίσης.

Η σημερινή ανακοίνωση γίνεται καθώς η Αίγυπτος εντείνει τις προσπάθειες επανεκκίνησης του τομέα του τουρισμού, μια απαραίτητη πηγή ξένου συναλλάγματος για την οικονομία που αντιμετωπίζει δυσκολίες.

Μετά την υποχώρηση που σημείωσε έπειτα από τις πολιτικές ταραχές που ακολούθησαν την εξέγερση του 2011, ο τουρισμός άρχισε να ανακάμπτει τα τελευταία χρόνια.

Πέρυσι, η Αίγυπτος υποδέχθηκε 15,7 εκατομμύρια τουρίστες και ελπίζει να προσελκύσει 18 εκατομμύρια επισκέπτες φέτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

