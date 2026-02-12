Λίνα Μενδώνη: «Υλοποιούμε το μεγαλύτερο έργο Πολιτισμού που έχει υπάρξει ποτέ»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τόνισε τη συμβολή των Πολιτιστικών μνημείων στην τοπική ανάπτυξη, επισημαίνοντας ότι Μουσεία, Μνημεία και Πολιτιστικοί χώροι δημιουργούν οικονομική δραστηριότητα και θέσεις εργασίας.

Ο πολιτιστικός τουρισμός προάγει τον πολιτιστικό διάλογο και την εξωστρέφεια της χώρας, ενώ ο προσκυνηματικός τουρισμός συμβάλλει στην αυθεντικότητα και εμπλουτίζει την εμπειρία των επισκεπτών.

Το 2019 εισήχθη η πολιτιστική Χάρτα ανάπτυξης, μια διαρκώς ανανεούμενη στρατηγική για την ανάδειξη του πολιτιστικού προϊόντος έως το 2030, που ενσωματώνει τον σύγχρονο πολιτισμό, την πολιτιστική κληρονομιά, τη λαϊκή παράδοση και τη χριστιανική πίστη.

Στην συμβολή των Πολιτιστικών μνημείων στην ανάπτυξη των τοπικών Κοινωνιών, αναφέρθηκε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, μιλώντας στα «Δ. Καραβαγγέλεια» με θέμα τα Βυζαντινά μνημεία των Μετεώρων και της Καστοριάς που διοργάνωσε η Μητρόπολη Καστοριάς με τον Μητροπολίτη κ.Καλλίνικο.

«Τα Μουσεία, τα Μνημεία και οι Πολιτιστικοί χώροι συνδέονται μεταξύ τους, δημιουργούν οικονομική δραστηριότητα», σημείωσε η κ. Μενδώνη και πρόσθεσε ότι «ο Πολιτισμός συνολικά αξιοποιεί πόρους, δημιουργεί θέσεις εργασίας, προσελκύει επενδύσεις με άλλους κλάδους της οικονομίας». Σημείωσε ότι «ο πολιτιστικός τουρισμός ενισχύει το πολιτιστικό διάλογο και την εξωστρέφεια της χώρας ενώ από την άλλη ο Προσκυνηματικός τουρισμός συμβάλει στην αυθεντικότητα ενός τόπου και συγχρόνως στην ανανέωση της εμπειρίας που επιζητά ο επισκέπτης».

Η κ. Μενδώνη υπογράμμισε ότι το 2019 «αλλάξαμε την στατική διαχείριση του Πολιτισμού, καταρτίσαμε την πολιτιστική Χάρτα ανάπτυξης, ένα εξελισσόμενο χάρτη για την ανάδειξη πολιτιστικού προϊόντος έως το 2030». Όπως ανάφερε η Χάρτα «ανανεώνεται συνεχώς, συμπληρώνεται με καινούργια στοιχεία και εργαλεία και περιλαμβάνει τον σύγχρονο πολιτισμό την πολιτιστική κληρονομιά την λαϊκή παράδοση και την χριστιανική πίστη».

Αναφέρθηκε στα έργα του υπουργείου Πολιτισμού που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη λέγοντας ότι σήμερα «υλοποιούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα Πολιτισμού που έχει υπάρξει ποτέ. Έχουμε 850 έργα στην ελληνική επικράτεια συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 1,3 δις ευρώ. «Αυτό σε άλλες περιόδους - συνέχισε η κ . Μενδώνη - ήταν ένα άπιαστο όνειρο, αλλά με τις συνδυαστικές πολιτικές της κυβέρνησης καταφέραμε σήμερα να έχουμε αυτό το σημαντικό αποτέλεσμα».

«H περίπτωση της Καστοριάς είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα της εφαρμογής της πολιτιστικής μας πολιτικής» επεσήμανε η υπουργός Πολιτισμού κι ανάφερε τα έργα που βρίσκονται αυτή την στιγμή σε εξέλιξη όπως η ανάπλαση, συντήρηση και αναστήλωση Βυζαντινών και Οθωμανικών Μνημείων συνολικού ύψους 5 εκ €. Επίσης, δήλωσε ότι προετοιμάζονται μελέτες για την ανάδειξη του Ιουστιάνιου τείχους της πόλης με την ταυτόχρονη αποκατάσταση και αξιοποίηση του Οθωμανικού Μενδρεσέ που δεσπόζει στην Νότια παραλία.

Ανακοίνωσε, επίσης, ότι ολοκληρώνονται οι μελέτες για την αξιοποίηση του Ξενία και «τον Μάιο του 2026 θα προκηρύξουμε την έργο που αφορά την μετατροπή του χώρου, ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει μέρος των εκθεμάτων του Βυζαντινού Μουσείου Καστοριάς που σήμερα ασφυκτιά στον συγκεκριμένο χώρο».

Τέλος, κάλεσε τους εμπλεκομένους φορείς σε Περιφέρεια και Δήμους να δώσουν έμφαση στην ωρίμανση των Μελετών που αφορούν μνημειακούς και πολιτιστικούς χώρους των περιοχών τους για να έρθει εν συνεχεία το υπουργείο να συμβάλλει από την πλευρά στην εξεύρεση των πόρων για την υλοποίηση των έργων.

Νωρίτερα, ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας, Συμεών, κατά την διάρκεια της ομιλίας του παρέδωσε πρόταση στην υπουργό που αφορά την θέσπιση Διαπεριφερειακού Οργανισμού με την συμμετοχή των Περιφερειών, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας με αντικείμενο την πολιτιστική κληρονομιά, την ανάπτυξη Προσκυνηματικού τουρισμού και την διάσωση όλων των βυζαντινών και Μεταβυζαντινών μνημείων κατά μήκος του νέου οδικού άξονα Ε65 που θα συνδέει την Στερεά Ελλάδα με την Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο.

Ο Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων, Θεόκλητος, αναφέρθηκε στο πως διασώθηκαν οι μνημειακοί χώροι και τα μοναστήρια των Μετεώρων, γνωστοποίησε ότι το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η ανοικοδόμηση του 7ου Μοναστηριού αυτό της Αγίας Μονής και υπογράμμισε ότι από τους σημαντικότερους θησαυρούς που έχουν διασωθεί είναι οι περίφημοι «χειρόγραφοι κώδικες των Μετεώρων ένας σημαντικός πλούτος που τον διαφυλάττουμε ως κόρην ομφαλού».

Οι εκδηλώσεις «Δ Καραβαγγέλεια» ξεκίνησαν την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου με την κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του Επισκόπου Γερμανού Καραβαγγέλη και του Παύλου Μελά από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νικόλαο Δένδια.

