Ένα άγαλμα του Ερμή από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορική Περίοδο έφεραν στο φως οι Τούρκοι αρχαιολόγοι, κατά τις ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν στην Αρχαία Πόλη της Ασπένδου, στο πλαίσιο του προγράμματος του τουρκικού υπουργείου Πολιτισμού «Κληρονομιά για το Μέλλον».

Σύμφωνα με ανάρτηση του Τούρκου υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, Mehmet Nuri Ersoy, στην ίδια περιοχή ανακαλύφθηκαν επίσης τα κεφάλια της Αφροδίτης και του Έρωτα και θραύσματα αγαλμάτων της Άρτεμης και της Νέμεσης.

«Στην Άσπενδο, τη σιωπηλή μάρτυρα του χρόνου, ήρθαν στο φως μορφές θαμμένες για αιώνες» έγραψε στο Χ ο Mehmet Nuri Ersoy.

Zamanın sessiz tanığı Aspendos’ta, yüzyıllardır gömülü kalan figürler gün ışığına kavuştu.



Aspendos Antik Kenti'nde #GeleceğeMiras projemiz kapsamında süren kazılarda, Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait Hermes heykeli gün yüzüne çıktı.



Aynı alanda Aphrodite ve Eros’un başları… pic.twitter.com/Cdv4Hd6z5t — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) March 3, 2025

Το άγαλμα του Ερμή αποκαλύφθηκε σε θραύσματα κατά τη διάρκεια των ανασκαφών και επανασυναρμολογήθηκε σε ακέραιη μορφή στην αποθήκη των ανασκαφών.

Το άγαλμα, μαζί με την βάση του, φτάνει σε ύψος το 1.65 μέτρα και ανάγεται στα τέλη του δεύτερου με τον τρίτο αιώνα μ.Χ.

Η Άσπενδος ήταν αρχαία ελληνική πόλη στη περιοχή της Παμφυλίας στη Μικρά Ασία, περίπου 40 χλμ. ανατολικά από τη σημερινή παραθαλάσσια πόλη Αττάλεια της Τουρκίας.

Αποτελούσε αποικία Ελλήνων από το Άργος που φέρεται να την ίδρυσαν περί το 1000 π.Χ..

Το 333 π.Χ. την πόλη κατέλαβε ο Μέγας Αλέξανδρος και το 190 π.Χ. περιέρχεται στους Ρωμαίους μετά από μεγάλη καταστροφή.

Από το τέλος της Ρωμαϊκής περιόδου και στη συνέχεια κατά η Βυζαντινή, η Άσπενδος έλαβε μια λατινογενή προσωνυμία καλούμενη "Πριμόπολις" λόγω της εμπορικότητάς της, η οποία όμως άρχισε σιγά σιγά να φθίνει.

Από τα λείψανα της αρχαίας πόλης που βρίσκονται παρακείμενα του σημερινού λόφου Μπαλκίς πάρα τον ποταμό Μπάλκε Σου ή Κιοπρού Σου, (όπως λέγεται σήμερα ο αρχαίος Ευρυμέδοντας ποταμός), ξεχωρίζουν το αρχαίο ελληνορωμαϊκό θέατρο και το ρωμαϊκό υδραγωγείο.

Πηγή: skai.gr

