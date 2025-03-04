Λογαριασμός
Αρχαίο άγαλμα του Ερμή ανακαλύφθηκε στην Άσπενδο της Τουρκίας – Εντυπωσιακό βίντεο 

Το άγαλμα, μαζί με την βάση του, φτάνει σε ύψος το 1.65 μέτρα και ανάγεται στα τέλη του δεύτερου με τον τρίτο αιώνα μ.Χ

agalma

Ένα άγαλμα του Ερμή από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορική Περίοδο έφεραν στο φως οι Τούρκοι αρχαιολόγοι, κατά τις ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν στην Αρχαία Πόλη της Ασπένδου, στο πλαίσιο του προγράμματος του τουρκικού υπουργείου Πολιτισμού «Κληρονομιά για το Μέλλον».  

Σύμφωνα με ανάρτηση του  Τούρκου υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, Mehmet Nuri Ersoy, στην ίδια περιοχή ανακαλύφθηκαν επίσης τα κεφάλια της Αφροδίτης και του Έρωτα και θραύσματα αγαλμάτων της Άρτεμης και της Νέμεσης. 

«Στην Άσπενδο, τη σιωπηλή μάρτυρα του χρόνου, ήρθαν στο φως μορφές θαμμένες για αιώνες» έγραψε στο Χ ο Mehmet Nuri Ersoy. 

Το άγαλμα του Ερμή αποκαλύφθηκε σε θραύσματα κατά τη διάρκεια των ανασκαφών και επανασυναρμολογήθηκε σε ακέραιη μορφή στην αποθήκη των ανασκαφών.

Το άγαλμα, μαζί με την βάση του, φτάνει σε ύψος το 1.65 μέτρα και ανάγεται στα τέλη του δεύτερου με τον τρίτο αιώνα μ.Χ.

Η Άσπενδος ήταν αρχαία ελληνική πόλη στη περιοχή της Παμφυλίας στη Μικρά Ασία, περίπου 40 χλμ. ανατολικά από τη σημερινή παραθαλάσσια πόλη Αττάλεια της Τουρκίας. 

Αποτελούσε αποικία Ελλήνων από το Άργος που φέρεται να την ίδρυσαν περί το 1000 π.Χ..

Το 333 π.Χ. την πόλη κατέλαβε ο Μέγας Αλέξανδρος και το 190 π.Χ. περιέρχεται στους Ρωμαίους μετά από μεγάλη καταστροφή.

Από το τέλος της Ρωμαϊκής περιόδου και στη συνέχεια κατά η Βυζαντινή, η Άσπενδος έλαβε μια λατινογενή προσωνυμία καλούμενη "Πριμόπολις" λόγω της εμπορικότητάς της, η οποία όμως άρχισε σιγά σιγά να φθίνει.

Από τα λείψανα της αρχαίας πόλης που βρίσκονται παρακείμενα του σημερινού λόφου Μπαλκίς πάρα τον ποταμό Μπάλκε Σου ή Κιοπρού Σου, (όπως λέγεται σήμερα ο αρχαίος Ευρυμέδοντας ποταμός), ξεχωρίζουν το αρχαίο ελληνορωμαϊκό θέατρο και το ρωμαϊκό υδραγωγείο.

