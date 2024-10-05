Περού: Αρχαιολόγοι βρήκαν μαζική θυσία παιδιών προϊσπανικής εποχής

Σε ένα άδειο οικόπεδο έξω από την πόλη Τρουχίγιο, στο βόρειο Περού, αρχαιολόγοι εντόπισαν τα λείψανα σχεδόν 50 παιδιών, που πιστεύεται ότι θυσιάστηκαν πριν από 600 χρόνια.

«Πολλές από τις σορούς φέρουν κοψίματα στο στέρνο, κάποιες στα πλευρά», είπε ο αρχαιολόγος Χούλιιο Ασένσιο.

Το κάθε παιδί είχε ταφεί ξεχωριστά. Σε κοντινή απόσταση βρέθηκαν επίσης τα λείψανα δύο ενηλίκων και εννέα λάμα – πιθανότατα ήταν μια προσφορά στους θεούς επειδή τα ζώα αυτά ήταν πηγή τροφής, ενδυμασίας και μεταφορών την εποχή εκείνη.

Πιστεύεται ότι τα θύματα ανήκαν στην τοπική φυλή Τσίμου, η οποία κυριαρχούσε στο βόρειο Περού από το 700 μ.Χ. μέχρι τα τέλη του 15ου αιώνα, ανέφερε ο Ασένσιο.

Οι ιστορικοί πιστεύουν ότι η φυλή έκανε θυσίες παιδιών σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τους θεούς, έπειτα από σφοδρές βροχές και πλημμύρες. Μερικές δεκαετίες αργότερα τους κατέκτησαν οι Ίνκα.

Οι επιστήμονες είχαν βρει μια άλλη μαζική θυσία των Τσίμου σε κοντινή απόσταση: επρόκειτο για 140 παιδιά που όλα τους έφεραν κοψίματα στο στέρνο και τα πλευρά, μαζί με εκατοντάδες λάμα.

Το Περού έχει εκατοντάδες αρχαιολογικούς χώρους από τις προϊσπανικές φυλές μέχρι και την Αυτοκρατορία των Ίνκα, που εκτεινόταν από τον σημερινό νότιο Ισημερινό μέχρι την κεντρική Χιλή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

