Δέκα χρόνια μετά το Brexit, δύο αδελφοί επιχειρηματίες, οι οποίοι την περίοδο του δημοψηφίσματος είχαν διαφορετικές απόψεις, σήμερα εκφράζουν αμφότεροι την απογοήτευσή τους.

Για τον έναν σπαταλήθηκαν νέες συμφωνίες, ενώ ο άλλος εκφράζει κυρίως δυσαρέσκεια για τις επιπλοκές του Brexit στο εμπόριο.

Η απογοήτευση που νιώθει ο Νάιτζελ Μπάξτερ, ο οποίος διατηρεί επιχείρηση επαγγελματικών οχημάτων, και ο Ίαν Μπάξτερ, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης εταιρείας εφοδιαστικής αλυσίδας, για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ αντανακλά την αίσθηση που επικρατεί για το συγκεκριμένο θέμα ανά τη χώρα.

Σχεδόν έξι στους δέκα ανθρώπους σήμερα θεωρούν ότι η Βρετανία έπραξε κακώς ψηφίζοντας για την έξοδό της από την ΕΕ, όπως προέκυψε από δημοσκόπηση της YouGov στις 9 Ιουνίου.

Το 52% των ερωτηθέντων που ψήφισαν στις 23 Ιουνίου του 2016 υπέρ της εξόδου διαπίστωσαν ότι "τους πούλησαν ένα όνειρο", εκτιμά ο 60χρονος Ίαν.

Ο Νάιτζελ, ο οποίος είχε κάνει εκστρατεία υπέρ της εξόδου και ο οποίος ζει στο Νότινγχαμ της κεντρικής Αγγλίας, λέει ότι η απορρύθμιση, οι φορολογικές μειώσεις και η εισροή επενδυτικών κεφαλαίων που ήλπιζε ότι θα έφερνε το Brexit δεν έχουν συμβεί και κατηγορεί την κυβέρνηση για έλλειψη δυναμισμού.

«Αποτύχαμε να εκμεταλλευτούμε κάτι το οποίο ήταν μεγαλειώδες σε σχέση με την απόφαση», σχολιάζει ο 63χρονος Νάιτζελ.

Επιπτώσεις στο εμπόριο

Για τον Ίαν, η παραμονή στο μπλοκ ήταν η ρεαλιστική επιλογή και ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστεί η ευημερία και η ασφάλεια της Βρετανίας.

Δεν υπήρξαν «καταστροφικές συνέπειες» από την έξοδο, λέει, αλλά έχει γίνει πολύ πιο δύσκολο για τις βρετανικές εταιρείες να πουλήσουν αγαθά στην ΕΕ, η οποία παραμένει μακράν ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Κατά ειρωνικό τρόπο, χάρη στο Brexit, η επιχείρηση εταιρείας εφοδιαστικής αλυσίδας του Ίαν, με έδρα επίσης το Νότινγχαμ, έχει αναπτυχθεί σημαντικά επειδή ίδρυσε μια μονάδα για την παροχή τελωνειακών υπηρεσιών για να βοηθήσει τις βρετανικές εταιρείες να πουλήσουν στην ΕΕ.

«Ακμάζει εις βάρος των πελατών μας και του εμπορίου τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο δεν είναι τόσο ισχυρό όσο θα ήταν διαφορετικά», λέει.

«Η άποψή μου είναι ότι δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε γίνει πιο περίπλοκο», προσθέτει.

Εκτός από το ότι διαφωνούν για το Brexit, τα αδέρφια υποστηρίζουν αντίπαλες ποδοσφαιρικές ομάδες, την Chelsea και την Arsenal, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης για το Brexit διατήρησαν μια στενή σχέση.

Αυτό δεν ίσχυε πάντα στην ευρύτερη χώρα το 2016, όταν ξέσπασαν οι αντιδράσεις για το Brexit, με δυσοίωνες προειδοποιήσεις για τις οικονομικές επιπτώσεις της αποχώρησης και εμπρηστικές αφίσες σε διαφημιστικές πινακίδες με μεγάλες ουρές μεταναστών.

Το Brexit πεδίο αντιπαράθεσης σε οποιαδήποτε αναμέτρηση ηγεσίας

Σήμερα, η διάθεση για την ιστορική απόφαση είναι πιο υποτονική, επισκιασμένη από νέα ρήγματα στην κοινωνία, αλλά με τους ψηφοφόρους να εξακολουθούν να ανησυχούν για παρόμοια ζητήματα - στάσιμο βιοτικό επίπεδο, υποχρηματοδοτούμενες δημόσιες υπηρεσίες και μετανάστευση.

«Για να είμαι ειλικρινής, έχει ξεθωριάσει κάπως στο μυαλό μου», σχολιάζει ο Νάιτζελ.

Για τον Ίαν, το Brexit εξακολουθεί να είναι στο προσκήνιο και το ζήτημα έχει επανεμφανιστεί ως πεδίο αντιπαράθεσης σε μια πιθανή αναμέτρηση ηγεσίας στο κυβερνών Εργατικό Κόμμα.

Είναι ευχαριστημένος που η σημερινή κυβέρνηση, που εκλέχθηκε το 2024, προσπαθεί να σφυρηλατήσει στενότερες σχέσεις με την ΕΕ, αλλά απορρίπτει την ιδέα της επανένταξης με χειρότερους όρους.

«Δεν είμαι σίγουρος ότι η ΕΕ θα μας προσέφερε την καλή συμφωνία που είχαμε τότε... Αμφιβάλλω πολύ αν είναι διαθέσιμη και ως εκ τούτου δεν βλέπω το Ηνωμένο Βασίλειο να επανεντάσσεται στην ΕΕ», λέει.

Πηγή: skai.gr

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