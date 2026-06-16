Οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA από τους New York Knicks κατέληξαν σε τραγωδία για μια γυναίκα το Σαββατοκύριακο, καθώς αστυνομικοί του τμήματος του Λος Άντζελες πυροβόλησαν θανάσιμα τον σκύλο της, προκαλώντας δημόσια αγανάκτηση.

It takes 15 LAPD officers making an average of $100k a year to kill a fucking Golden Doodle.



That’s $1.5 million dollars a year standing around watching a woman cry over her dead dog they just killed. But sure, police departments need more money. pic.twitter.com/eXihtwm0yc June 15, 2026

Το βίντεο που κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα δείχνει μια γυναίκα να κλαίει στο διάδρομο ενός συγκροτήματος διαμερισμάτων, αγκαλιάζοντας τον σκύλο της Τζέιμσον, ο οποίος φορούσε ένα μπλουζάκι των Knicks, ενώ έξι αστυνομικοί του Λος Άντζελες ήταν εκεί.

«Οι Knicks μόλις κέρδισαν ένα πρωτάθλημα... Ήμασταν απλώς τόσο χαρούμενοι. Ήμασταν απλώς τόσο χαρούμενοι. Γιορτάζαμε απλώς για τους Knicks» φωνάζει, χαϊδεύοντας τον σκύλο της.

Το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο λίγο πριν τις 9 μ.μ. (τοπική ώρα). Η αστυνομία ανέφερε ότι οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε μια κλήση για μια «γυναίκα που ούρλιαζε» και κατευθύνθηκαν σε μια πολυκατοικία.

'We were so happy': LAPD kills family dog in SoCal after Knicks win championship https://t.co/Ryh6x6VR0W — Los Angeles Times (@latimes) June 16, 2026

«Οι αστυνομικοί επικοινώνησαν με την κάτοικο στο διαμέρισμα. Ενώ μιλούσαν με την κάτοικο, ένα μεγάλο σκυλί ήταν δίπλα της και γάβγιζε στους αστυνομικούς», αναφέρει η δήλωση. «Οι αστυνομικοί της ζήτησαν να ασφαλίσει τον σκύλο και η κάτοικος έκλεισε την πόρτα της για λίγο. Άνοιξε ξανά την πόρτα και ο σκύλος βγήκε από το διαμέρισμα».

Η αστυνομία του Λος Άντζελες ανέφερε ότι οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τον σκύλο όταν αυτός όρμησε εναντίον ενός από αυτούς.

ALERT: Police shot a woman's dog after they were called to check on her for celebrating the Knicks winning the championship.



A family was celebrating the New York Knicks' NBA championship victory when someone called the Los Angeles Police Department to report that a woman in her… pic.twitter.com/4OpcQQzeMB — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) June 15, 2026

Πηγή: skai.gr

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