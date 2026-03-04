Σε καθαρισμό και συντήρηση υποβάλλεται, για πρώτη φορά εδώ και 30 χρόνια, η διάσημη τοιχογραφία «Τελική Κρίση» του Μιχαήλ Άγγελου, που είναι ζωγραφισμένη στον τοίχο του ιερού της Καπέλα Σιξτίνα, στο Βατικανό.

Οι συντηρητές ξεκίνησαν να αφαιρούν ένα λευκό στρώμα αλατιού που έχει συσσωρευτεί πάνω από το αριστούργημα της Αναγέννησης από τον ανθρώπινο ιδρώτα των εκατομμυρίων επισκεπτών.

Πάνω στις σκαλωσιές, ειδικοί βουτούν φύλλα ιαπωνικού χαρτιού ρυζιού σε αποσταγμένο νερό και τα εφαρμόζουν στην τοιχογραφία, αφαιρώντας προσεκτικά την μεμβράνη αλατιού.

«Αυτό το αλάτι δημιουργείται επειδή, πάνω απ' όλα, όταν ιδρώνουμε, εκπέμπουμε γαλακτικό οξύ το οποίο αντιδρά με το ανθρακικό ασβέστιο που υπάρχει στον τοίχο», δήλωσε ο Φάμπιο Μορέσι, επικεφαλής της επιστημονικής ερευνητικής ομάδας στα Μουσεία του Βατικανού που επιβλέπει τον καθαρισμό.

Η κλιματική αλλαγή παίζει επίσης ρόλο, καθώς οι επισκέπτες που έρχονται τείνουν να ιδρώνουν περισσότερο, δημιουργώντας ακόμη περισσότερη υγρασία που αντιδρά με την τοιχογραφία, είπε.

Το Βατικανό έδωσε το Σάββατο στα μέσα ενημέρωσης μια κλεφτή ματιά στην επιχείρηση καθαρισμού: Μία τεράστια οθόνη με αναπαράσταση της τοιχογραφίας του παραδείσου και της κόλασης, καλύπτει την τεράστια σκαλωσιά που έχει στηθεί από το δάπεδο μέχρι την οροφή.

Η επιχείρηση καθαρισμού αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το Πάσχα, την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου.

Το κοινό μπορεί να συνεχίσει να επισκέπτεται εν τω μεταξύ το διάσημο παρεκκλήσι, αλλά θα πρέπει να αρκεστεί στην digital τοιχογραφία, που προβάλλεται στην οθόνη.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.