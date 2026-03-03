Ο Αλμπέρτο Μπαρμπέρα (Alberto Barbera) παραμένει επικεφαλής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τη La Biennale di Venezia, καθώς το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την παραμονή του.

Παρά το γεγονός ότι η θητεία του έληγε με την ολοκλήρωση της φετινής 83ης διοργάνωσης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του θεσμού ανανέωσε επίσημα τον ρόλο του για το 2027 και το 2028.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Φεστιβάλ, η ανανέωση της θητείας του Μπαρμπέρα αποφασίστηκε «λαμβάνοντας υπόψη, τα αποτελέσματα που έχει επιτύχει στην αναγνωρισμένη ποιότητα των επιλογών, στην ανακάλυψη και την ανάδειξη νέων ταλέντων στην παγκόσμια σκηνή, στη διάδοση και την προώθηση της κινηματογραφικής κουλτούρας, καθώς και στη διεύρυνση του κοινού».

#AlbertoBarbera will be the Artistic Director of the #BiennaleCinema for the years 2027 and 2028. The appointment was approved by the Board of Directors of La Biennale di Venezia, chaired by #PietrangeloButtafuoco, in consideration of the results he has achieved in the recognised… pic.twitter.com/nobBP2WZ20 — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) March 3, 2026

Η απόφαση έρχεται ως συνέχεια μιας ιδιαίτερα πολυσυζητημένης διοργάνωσης το 2025. Υπενθυμίζεται ότι το περσινό πρόγραμμα περιελάμβανε ηχηρά ονόματα, όπως τους: Λούκα Γκουαντανίνο (Luca Guadagnino) με το «After the Hunt», Γκιγιέρμο ντελ Τόρο (Guillermo del Toro) με το «Frankenstein», Κάθριν Μπίγκελοου (Kathryn Bigelow) με την ταινία «House of Dynamite» και Μόνα Φάστβολντ (Mona Fastvold) με το «The Testament of Ann Lee».

Μεγάλος νικητής του Χρυσού Λέοντα αναδείχθηκε ο Τζιμ Τζάρμους (Jim Jarmusch) με την ταινία «Father Mother Sister Brother», ενώ το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής απέσπασε το φιλμ «The Voice of Hind Rajab» της Κάουθερ Μπεν Χάνια (Kaouther Ben Hania).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

