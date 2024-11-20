Η «Αυτοκρατορία των Φώτων», ένας εμβληματικός πίνακας του Ρενέ Μαγκρίτ, πουλήθηκε χθες, Τρίτη, το βράδυ σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη έναντι 121 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό ρεκόρ για τον Βέλγο καλλιτέχνη, καθώς φέτος γιορτάζονται τα 100 χρόνια από τη «γέννηση» του σουρεαλιστικού κινήματος στην τέχνη.

Έπειτα από δέκα λεπτά προσφορών στο Κέντρο Ροκφέλερ, όπου διεξαγόταν η δημοπρασία του οίκου Christie’s, το έργο πουλήθηκε έναντι 121.160.000 δολαρίων (συμπεριλαμβανομένων της προμήθειας και των φόρων). Είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ για σουρεαλιστικό πίνακα. Η «Αυτοκρατορία των Φώτων» έγινε επίσης ο 11ος ακριβότερος πίνακας στην ιστορία των δημόσιων δημοπρασιών, με βάση τα στοιχεία του Γαλλικού Πρακτορείου.

Auctions of a $121.2 million René Magritte and a $68.3 million Ed Ruscha make for a high-sales night https://t.co/avvxRVg17V https://t.co/avvxRVg17V — The Wall Street Journal (@WSJ) November 20, 2024

Ο πίνακας αποτελεί μέρος μιας σειράς ομώνυμων έργων του Βέλγου ζωγράφου (1898-1967) που παρουσιάζουν το παιχνίδισμα της σκιάς και του φωτός. Εικονίζει ένα παράδοξο τοπίο: ένα σπίτι τη νύχτα, που φωτίζεται μόνο από ένα λαμπαντέρ, κάτω από έναν καταγάλανο ουρανό.

Η «Αυτοκρατορία των Φώτων» είναι ένα θέμα που συγκινεί τους λάτρεις του Μαγκρίτ αφού οι τέσσερις από τους πέντε πίνακες του ζωγράφου που ξεπέρασαν τα 30 εκατομμύρια δολάρια σε δημοπρασίες ήταν μέρος αυτής της σειράς. Ένας από αυτούς κατείχε και το προηγούμενο ρεκόρ (79 εκατομμύρια, το 2022) για έργο του Μαγκρίτ.

Ο πίνακας ενέπνευσε μεταξύ άλλων τον Αμερικανό σκηνοθέτη Ουίλιαμ Φρίντκιν για τη διάσημη ταινία τρόμου «Ο εξορκιστής» του 1973. Ανήκε στην ιδιωτική συλλογή της Μίκα Έρτεγκουν, μιας αρχιτεκτόνισσας εσωτερικών χώρων η οποία διέφυγε από την κομμουνιστική Ρουμανία και εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ όπου έγινε σημαντική προστάτιδα του κόσμου της τέχνης. Η Έρτεγκουν πέθανε στα τέλη του 2023 σε ηλικία 97 ετών. Ήταν επίσης σύζυγος του Αχμέτ Ερτεγκούν, το μεγιστάνα της μουσικής βιομηχανίας, ιδρυτή της εταιρείας δίσκων Atlantic Records.

Στην ίδια δημοπρασία, ένας πίνακας του Εντ Ρούσα, το «Πρατήριο καυσίμων Standard, ένα Western των δέκα σεντς σκισμένο στη μέση», πουλήθηκε έναντι 68.260.000 εκατομμυρίων δολαρίων ποσό που συνιστά ρεκόρ για έργο αυτού του Αμερικανικού, εν ζωή καλλιτέχνη της ποπ αρτ. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί σε δημοπρασία για έργο εν ζωή καλλιτέχνη, πίσω από το «Πορτρέτο του Καλλιτέχνη (Πισίνα με δύο μορφές)» του Βρετανού Ντέιβιντ Χόκνεϊ, που πουλήθηκε το 2018 έναντι 90 εκατομμυρίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

