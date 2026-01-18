Τσιμουδιά! Η Κοντόρα πιάνει τώρα το ψηλό φα

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Στη Γερμανική Όπερα του Ντίσελντορφ παρουσιάζεται ο Μαγικός Αυλός του Μότσαρτ σε σκηνοθεσία Μπάρι Κόσκυ, με τη Δανάη Κοντόρα στον ρόλο της Βασίλισσας της Νύχτας.

Στη Γερμανική Όπερα του Ντίσελντορφ παρουσιάστηκε ο Μαγικός Αυλός του Μότσαρτ σε σκηνοθεσία Μπάρι Κόσκυ. Βασίλισσα της Νύχτας η κολορατούρα σοπράνο Δανάη Κοντόρα.Στην αυλαία της Γερμανικής Όπερας του Ρήνου στο Ντίσελντορφ προβάλλεται απόψε μια θεόρατη αράχνη με τα οκτώ πόδια της έτοιμα να αρπάξουν το κοινό. Αλλά στη θέση του κεφαλιού ανοίγει ένα φινιστρίνι κι εμφανίζεται ένα λεπτεπίλεπτο πρόσωπο. Είναι η Βασίλισσα της Νύχτας στηνόπερα του Μότσαρτ Μαγικός Αυλός, τα γωνιώδη χαρακτηριστικά θυμίζουν την πρώτη ερμηνεύτρια του ρόλου τον Σεπτέμβριο του 1791 στη Βιέννη, τη σοπράνο Γιοζέφα Χόφερ που ήταν και κουνιάδα του συνθέτη. Απόψε είναι η Ελληνίδα κολορατούρα σοπράνο Δανάη Κοντόρα που ερμηνεύει αυτή την απαιτητικότερη τεχνικά άρια στην ιστορία της όπερας. Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen: Της κόλασης η εκδίκηση βράζει στην καρδιά μου.



Η Βασίλισσα της Νύχτας, που έχει χάσει τον άντρα της και τώρα βλέπει την κόρη της Παμίνα δέσμια του Άρχοντα του Ήλιου Ζαράστρο, μέσα στους αφρούς της παράκρουσης δίνει στην Παμίνα το στιλέτο και της ζητά να δολοφονήσει τον αντίπαλό της Ζαράστρο. Αλλιώς θα την απαρνηθεί. Δυο μόλις μήνες μετά την πρεμιέρα του 1791 ο Μότσαρτ, μέσα στο επιθανάτιο παραλήρημά του, έλεγε στη γυναίκα του: «Σώπα! Τσιμουδιά! Η Χόφερ πιάνει τώρα το ψηλό φα.» Δυο άριες τραγουδά η Βασίλισσα της Νύχτας στον Μαγικό Αυλό, και στις δύο το κοινό στο Ντίσελντορφ διακόπτει την παράσταση για να χειροκροτήσει την ερμηνεύτρια.

Πηγή: Deutsche Welle

Μια απελπισμένη γυναίκα στα άκραΑργότερα με τη Δανάη Κοντόρα στο Restobar στο Ντίσελντορφ: μικρή το δέμας, μεγάλα μαύρα μάτια που ακτινοβολούν ακάματη εγρήγορση αλλά και τρυφερότητα. Εκτός από τη Βασίλισσα της Νύχτας λατρεύει τους ρόλους της Μπλόντε στην Απαγωγή από το σεράι του Μότσαρτ και της Ζερμπινέτα στην Αριάδνη στη Νάξο του Ρίχαρντ Στράους. Γεννήθηκε και σπούδασε στην Αθήνα, η μητέρα της αγαπούσε την όπερα, συνέχισε τις σπουδές της στο Μόναχο και αμέσως μετά ξεκίνησε η διεθνής καριέρα με έδρα το Βερολίνο.«Ο ρόλος της Βασίλισσας της Νύχτας», μας λέει, «με συγκινεί επειδή βλέπω σ’ αυτήν μια γυναίκα που έχει υποφέρει πολύ, που μέσα στην απελπισία της φθάνει στα άκρα, ζητά από την ίδια την κόρη της να γίνει δολοφόνος». Στον Μαγικό Αυλό βέβαια οι ρόλοι ξεκαθαρίζονται διαφορετικά, τελικά ο Ζαράστρο είναι ο σοφός γέρος που εκπροσωπεί τον διαφωτισμό και η Βασίλισσα της Νύχτας που ενσαρκώνει τον σκοταδισμό. Ο Μότσαρτ, ας μην ξεχνάμε, ήταν μέλος της Τεκτονικής Στοάς και πολλοί διαβλέπουν πίσω από τη Βασίλισσα της Νύχτας την αυτοκράτειρα Μαρία Θηρεσία που προσπαθούσε στην εποχή της να ελέγξει τη μασονία.Πεταλούδες και ελεφαντίνεςΟ Μαγικός Αυλός ήταν η πρώτη όπερα του Μότσαρτ, στην οποία ο συνθέτης ενέταξε στο πανηγυριώτικο ύφος της λαϊκής όπερας της Βιέννης και άλλα στοιχεία, θεωρητικότερα, διαλογισμούς για τη σωφροσύνη και την ειρήνη. Το κοινό δεν ήταν προετοιμασμένο για τόση σοβαρότητα, ο ίδιος ο Μότσαρτ έγραφε ότι πολλοί γελούσαν στα σοβαρά σημεία του έργου. Καινοτομίες έχει και η σκηνοθεσία του γερμανικής καταγωγής Αυστραλού Μπάρι Κόσκυ, επί σειρά ετών καλλιτεχνικού διευθυντή της Κωμικής Όπερας του Βερολίνου, αλλά το κοινό είναι πια προϊδεασμένο.Η συγκεκριμένη σκηνοθεσία είναι του 2012 και έκτοτε έχει περιοδεύσει πολλές χώρες του κόσμου, στην Αθήνα παρουσιάστηκε με άλλους ερμηνευτές το 2018. Έχει κανείς την εντύπωση ότι παρακολουθεί ταινία βωβού κινηματογράφου, με διαρκή προβολή κινούμενων σχεδίων και τους καλλιτέχνες να δρουν μέσα στα ξέφωτα που δημιουργούν οι προβολείς. Στην αυλαία που έχει μετατραπεί σε τεράστια οθόνη άστρα χορεύουν, αγόρια-πεταλούδες τραγουδούν, ελεφαντίνες πλατσουρίζουν μέσα σε ποτήρια με κοκτέιλ. Ένα μόνο κοκτέιλ επιτρέπει στον εαυτό της η Δανάη Κοντόρα. Αύριο πετά για Αθήνα, όπου ξεκινά τις πρόβες για το έργο του Λέοναρντ Μπέρνσταϊν „Candide“ που θα παρουσιαστεί στο Μέγαρο Μουσικής. Εξάλλου στις 2 Φεβρουαρίου γιορτάζει και η γιαγιά τα εκατοστά της γενέθλια!

