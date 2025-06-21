Οι «Κυκλαδίτισσες» ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στην Αθήνα και ταξιδεύουν στη Σαντορίνη με την υποστήριξη της Alpha Bank

Πάνω από 44.000 κάτοικοι και επισκέπτες της Αθήνας επισκέφτηκαν από το Δεκέμβρη 2024 μέχρι τον Μάιο του 2025 την έκθεση «Κυκλαδίτισσες: Άγνωστες ιστορίες γυναικών των Κυκλάδων» με την υποστήριξη της Alpha Bank.

Η πρώτη πανκυκλαδική έκθεση που έχει διοργανωθεί ποτέ πραγματοποιήθηκε από την εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων του Υπουργείου Πολιτισμού και το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, η Alpha Bank, ως η κατεξοχήν τράπεζα που στηρίζει την ισότιμη πρόσβαση στον Πολιτισμό, προσέφερε την υποστήριξή της και στην πραγματοποίηση ποικίλων δράσεων προσβασιμότητας.

Έτσι, λοιπόν, πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις με ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, ξεναγήσεις στην ελληνική νοηματική γλώσσα για άτομα με προβλήματα ακοής, καθώς και ακουστική ξενάγηση για άτομα με προβλήματα όρασης.

Επίσης, διοργανώθηκαν ειδικά εκπαιδευτικά και κοινωνικά προγράμματα, δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα (και μεταφορά) για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ευάλωτες ή/και απομακρυσμένες περιοχές αλλά και ένας κύκλος εργαστηρίων για ευάλωτες ομάδες.

Στη Σαντορίνη μέχρι τον Οκτώβρη

Η εμβληματική πλέον έκθεση μεταφέρθηκε αυτούσια στη Σαντορίνη, για να εγκαινιάσει το ανακαινισμένο Αρχαιολογικό της Μουσείο, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη.

Στα εγκαίνια που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 20 Ιουνίου, παρευρέθησαν επιλεγμένοι προσκεκλημένοι, ανάμεσα τους και στελέχη της Alpha Bank, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν 180 μοναδικά αριστουργήματα από όλα σχεδόν τα μουσεία των νησιών των Κυκλάδων καθώς και σπάνια έργα από διάφορα μουσεία, όπως το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Μουσείο Κανελλοπούλου, το επιγραφικό Μουσείο Αθηνών, αλλά και ιδιωτικές συλλογές.

Λίγα λόγια για την έκθεση

Η έκθεση έχει ως στόχο να προσεγγίσει τη θέση των γυναικών στις κλειστές νησιωτικές κοινωνίες, φέρνοντας έτσι στο φως άγνωστους ρόλους των γυναικών στο πέρασμα του χρόνου και πώς οι ρόλοι αυτοί επηρεάστηκαν από το νησιωτικό τους περιβάλλον.

Τα εκθέματα της συλλογής, που χρονολογούνται από την πρώιμη προϊστορία μέχρι και τη γέννηση του ελληνικού κράτους, αναδεικνύουν τις πολυδιάστατες πτυχές της γυναικείας ύπαρξης στις Κυκλάδες: από τη θεϊκή υπόστασή της έως τον ρόλο της μητέρας, τη συμμετοχή της στα θρησκευτικά και κοινωνικά δρώμενα, καθώς και τους κοινωνικούς περιορισμούς, τις δύσκολες κοινωνικές συνθήκες και τις στιγμές χειραφέτησης.

Έτσι, ο επισκέπτης γνωρίζει τη θέση των γυναικών τόσο στον δημόσιο βίο όσο και στην ιδιωτική σφαίρα, στην κοινωνική, πολιτική, θρησκευτική και οικογενειακή ζωή.

