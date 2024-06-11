Hunger Games: Έρχεται νέο βιβλίο στις 18 Μαρτίου του 2025

Νέο βιβλίο της σειράς «Αγώνες Πείνας» (Hunger Games) αναμένεται στα ράφια των βιβλιοπωλείων τον επόμενο χρόνο. Η συγγραφέας Σούζαν Κόλινς επιβεβαίωσε την είδηση την περασμένη εβδομάδα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το βιβλίο «Sunrise on the Reaping» θα είναι ο πέμπτος τόμος της δυστοπικής σειράς best seller και θα διαδραματίζεται 24 χρόνια πριν από το πρώτο μυθιστόρημα «Hunger Games», το οποίο κυκλοφόρησε το 2008 και 40 χρόνια μετά το πιο πρόσφατο έργο της Κόλινς «The Ballad of Songbirds and Snakes», σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο Scholastic.

New post (A new ‘Hunger Games’ book — and movie — is coming) has been published on OnTime News - https://t.co/M6DGdCtGFs pic.twitter.com/vM5LeFm9O7 — Business News (@NewsBusiness_IC) June 7, 2024

Τα προηγούμενα μυθιστορήματά της Κόλινς είχαν ως πηγή έμπνευσης την ελληνική και τη ρωμαϊκή μυθολογία, το νέο βιβλίο της όμως θα εμβαθύνει σε κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά. Υπονόησε ότι αισθάνεται ότι εμπνέεται από τον Σκωτσέζο φιλόσοφο του Διαφωτισμού Ντέιβιντ Χιουμ, συγκεκριμένα την «ιδέα της σιωπηρής υποταγής» και σύμφωνα με τα λόγια της «την ευκολία με την οποία οι πολλοί κυβερνώνται από τους λίγους».

Το βιβλίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 18 Μαρτίου 2025.

Από το κινηματογραφικό στούντιο Lionsgate, το οποίο έχει κυκλοφορήσει όλες τις ταινίες «Hunger Games» μέχρι στιγμής επιβεβαιώίθηκε ότι θα διασκευάσει το νέο βιβλίο για τη μεγάλη οθόνη – ανακοινώνοντας την 20η Νοεμβρίου 2026 ως ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας στους κινηματογράφους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

