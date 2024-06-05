Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Ναπολέων Βοναπάρτης- Μέρος Δ΄

Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ που παρουσιάζει ο Άρης Πορτοσάλτε με καλεσμένο τον κύριο Κωνσταντίνο Κολιόπουλο είναι αφιερωμένη στην ζωή του Ναπολέοντα Βοναπάρτη. Στις πέντε εκπομπές που την αποτελούν θα παρακολουθήσουμε την πορεία του από τη γαλλική επανάσταση έως τη στέψη του ως Αυτοκράτορας των Γάλλων.

Πρόκειται για μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα που υπήρξε ευφυής στρατηγός, πολιτικός, υπερασπιστής ελευθεριών, μεταρρυθμιστής αλλά και ο στρατηλάτης που αιματοκύλησε ολόκληρη την Ευρώπη.

Στην εκπομπή της Κυριακής 2 Ιουνίου στο τέταρτο μέρος του κύκλου των εκπομπών για τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη, η συζήτηση ξεκίνησε με ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Γερμανού συγγραφέα Έμιλ Λούντβιχ με την βιογραφία του Ναπολέοντα που αναφερόταν στο Κρεμλίνο. Μετά την νίκη του Γαλλικού στρατού στο Μποροντίνο, οι Ρώσοι εγκατέλειψαν την Μόσχα και ο Ρώσος αυτοκράτορας πήγε στην Αγία Πετρούπολη αρνούμενος να υπογράψει ειρήνη. Οι Γάλλοι έχοντας υποστεί σοβαρές απώλειες στην μάχη, εγκατέλειψαν την καταστραμμένη λόγω πυρκαγιάς Μόσχα καθώς ο χειμώνας ήταν βαρύς και δεν υπήρχε δυνατότητα ανεφοδιασμού. Μετά την υποχώρηση, ο Ναπολέων επέστρεψε στην Γαλλία έχοντας υποστεί μεγάλες απώλειες. Ακολούθησε η μάχη της Λειψίας, όπου ο Ναπολέων ηττήθηκε από τους συμμαχικούς στρατούς ενώ αρνήθηκε να υπογράψει την προσφορά ειρήνης και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την εισβολή στην Γαλλία. Καθώς βρισκόταν στο πεδίο της μάχης οι εθροί του εισέβαλαν στο Παρίσι και αναγκάστηκε να υπογράψει διάταγμα παραίτησης και εξορίστηκε στην νήσο Έλβα, διατηρώντας τον τίτλο του αυτοκράτορα, από όπου δραπέτευσε μερικούς μήνες αργότερα επιστρέφοντας στην Γαλλία. Τέλος, η ήττα στην μάχη του Βατερλώ είχε σαν αποτέλεσμα το τέλος της εξουσίας του και την εξορία του στην νήσο της Αγίας Ελένης όπου πέθανε μερικά χρόνια αργότερα.

Μην χάσετε το πέμπτο μέρος του αφιερώματος στον Ναπολέοντα Βοναπάρτη του ιστορικού ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ 100.3, την Κυριακή 16 Ιουνίου στις 9 το πρωί.

Την επιστημονική επιμέλεια έχει ο κύριος Κωνσταντίνος Κολιόπουλος, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

