Μετά την περσινή σαρωτική επιτυχία του Chicago, η Αθήνα υποδέχεται την αυθεντική West End παραγωγή του Grease, σε μια παράσταση που υπόσχεται να μεταφέρει τη λάμψη του Μπρόντγουεϊ και του Λονδίνου απευθείας στην ελληνική σκηνή. Ο δημοσιογράφος Σωτήρης Μπαρσάκης και το skai.gr συνάντησε τους δύο «αρχιτέκτονες» αυτής της προσπάθειας, τον σκηνοθέτη Nigel West και τον χορογράφο Matt Wesley, σε μια συζήτηση γεμάτη ρυθμό, νοσταλγία και παρασκήνιο.

Γιατί το Grease παραμένει επίκαιρο το 2026;

Παρά το γεγονός ότι η ιστορία μας μεταφέρει πίσω στο 1959, ο Nigel West εξηγεί πως η ουσία του έργου παραμένει αναλλοίωτη. «Μιλάμε για την εφηβεία, τους πρώτους έρωτες και την ενηλικίωση. Αυτά τα ζητήματα είναι επίκαιρα σήμερα, με ή χωρίς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο σκηνοθέτης τονίζει πως η παράσταση δεν είναι απλώς «κινούμενα σκηνικά», αλλά μια βαθιά ματιά στην ευαλωτότητα των χαρακτήρων. «Αν βρούμε αυτή την ευαλωτότητα, τότε το κοινό αρχίζει να νοιάζεται για τους ανθρώπους στη σκηνή».

Μια σύγχρονη ματιά με «νέον» αισθητική

Ο χορογράφος Matt Wesley αποκαλύπτει την πρόκληση του να επανασχεδιάσεις θρυλικά νούμερα όπως το Greased Lightning. «Μόλις ξεκινά η μουσική, ελκύεσαι από τις εμβληματικές κινήσεις της ταινίας. Έπρεπε να βρούμε έναν μοντέρνο τρόπο παρουσίασης, αποδίδοντας φόρο τιμής στις ρίζες του Grease, αλλά φέρνοντάς το στον σύγχρονο κόσμο».

Η παραγωγή ξεχωρίζει για το μοντέρνο σκηνικό της με έντονα στοιχεία «νέον», προσφέροντας μια κινηματογραφική ποιότητα που σπάνια συναντά κανείς. «Θέλω η παράσταση να έχει κινηματογραφική αισθητική. Το κοινό πρέπει να έχει πάντα κάτι να δει, ακόμα και στις αλλαγές των σκηνών» σημειώνει ο West.

Οι «Τριπλές απειλές» της σκηνής

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο κάστινγκ, με τους συντελεστές να δηλώνουν τυχεροί που συνεργάζονται με performers που αποτελούν «τριπλή απειλή» (triple threats). «Είναι σπουδαίοι τραγουδιστές, χορευτές και ηθοποιοί ταυτόχρονα. Στο παρελθόν είχαμε ξεχωριστές ομάδες για κάθε ρόλο, αλλά τώρα πρέπει να μπορείς να τα κάνεις όλα» εξηγεί ο Wesley.

Σουβλάκι, φέτα και... ζεϊμπέκικο

Η συζήτηση δεν περιορίστηκε μόνο στην τέχνη. Οι δύο Βρετανοί καλλιτέχνες δήλωσαν λάτρεις της Ελλάδας. Όταν ρωτήθηκαν για τις προτιμήσεις τους, η απάντηση ήταν ξεκάθαρη: «Φέτα με μέλι και ξύδι, είναι απίστευτη! Και φυσικά σουβλάκι, έχουμε πάθει εμμονή με το τζατζίκι εδώ, είναι τόσο σκορδάτο!» δήλωσε ενθουσιασμένος ο Matt Wesley.

Μάλιστα, σε ένα χιουμοριστικό δίλημμα ανάμεσα στο κλασικό Hand Jive των '50s και το ελληνικό Ζεϊμπέκικο, ο Matt Wesley παραδέχθηκε: «Λατρεύω τους ελληνικούς χορούς, αλλά λόγω των ανυψώσεων και της μουσικής στην παράσταση, θα επιλέξω το Hand Jive».

Η παράσταση συνεχίζεται και αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία στο ελληνικό κοινό να ζήσει από κοντά τη μαγεία του West End.

Δείτε όλη τη συνέντευξη:

