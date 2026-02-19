Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση για την απώλεια της Ιωάννας Καρατζαφέρη:

«Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Ιωάννας Καρατζαφέρη, μιας σημαντικής μορφής της μεταπολεμικής μας πεζογραφίας. Συγγραφέας με καλές σπουδές, κοσμοπολίτικο πνεύμα και βίο, η Ιωάννα Καρατζαφέρη ξεχώριζε για το ιδιότυπο προσωπικό της ύφος. Μας καταλείπει ένα συμπαγές έργο, επικεντρωμένο στο μυθιστόρημα και το διήγημα τα οποία υπηρέτησε με συνεχείς εκδόσεις από το 1962 ως και το 1991. Υπήρξε από τους πρώτους πεζογράφους που έστρεψε τη θεματική της στη γυναίκα, στα σύγχρονα προβλήματά της, στη θέση της στον σημερινό κόσμο, χωρίς να παραβλέψει και τα παιδιά, αφιερώνοντας δυο βιβλία της.

Τιμήθηκε το 1963, με το κρατικό βραβείο λογοτεχνίας, όπως και με το βραβείο Λουντέμη. Αντλούσε τις θεματικές και τους ήρωες από το σύμπαν των κοινωνικών προβλημάτων, δίνοντας λογοτεχνική υπόσταση σε ανθρώπους αθέατους και αφανείς. Η ίδια, πολιτικοποιημένη και στρατευμένη, από νεότητος της, στην Αριστερά, υπηρέτησε, με συνέπεια, τις ιδέες της, μετουσιώνοντας τες σε λογοτεχνική δημιουργία. Εξέχουσα, ασφαλώς, στιγμή ήταν η ενεργός και πολυσχιδής συμμετοχή της στον αγώνα κατά της επτάχρονης δικτατορίας.

Στην οικογένειά της και τους φίλους της απευθύνω ειλικρινή συλλυπητήρια».

