Ο Γιάννης Αγγελάκας επιστρέφει με το «Μπλουζ του Μικρού Πρίγκιπα» στη Στέγη

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Γιάννης Αγγελάκας επιστρέφει στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση από 12 Μαρτίου έως 26 Απριλίου 2026 με τη νέα παράσταση «Το Μπλουζ του Μικρού Πρίγκιπα: Όταν πατήσεις στη γη, έχεις πια μεγαλώσει».

Η παράσταση αποτελεί τη δική του εκδοχή για το έργο του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ «Ο Μικρός Πρίγκιπας», που τον χαρακτηρίζει από την εφηβεία του, συνοδευόμενη από μουσική εμπνευσμένη από τον Παύλο Σιδηρόπουλο και το δίσκο «Τα Μπλουζ του Πρίγκηπα».

Η παράσταση περιγράφεται ως «ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα από λόγια, μουσικές και τραγούδια» που συνδυάζουν τον Πιλότο, τον Μικρό Πρίγκιπα και τους μουσικούς και ερμηνευτές της σκηνής, δημιουργώντας μια πολυδιάστατη σκηνική εμπειρία.

Μετά τη «Νέκυια» το 2023, ο κορυφαίος δημιουργός της ελληνικής ροκ σκηνής, Γιάννης Αγγελάκας, επανέρχεται στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση από τις 12 Μαρτίου έως τις 26 Απριλίου 2026 με μια νέα παράσταση-εμπειρία, με τίτλο «Το Μπλουζ του Μικρού Πρίγκιπα: Όταν πατήσεις στη γη, έχεις πια μεγαλώσει».

Πρόκειται για τη δική του εκδοχή πάνω στο έργο του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ που τον στοιχειώνει από την εφηβεία του, όταν το πρωτοανακάλυψε. Ένα βιβλίο που κράτησε στη βιβλιοθήκη του με το εξώφυλλο στραμμένο πάντα προς τα έξω. Για να μην ξεχνά πως «όλοι οι μεγάλοι ήταν κάποτε παιδιά… αλλά λίγοι το θυμούνται». Ή, όπως λέει ο ίδιος: «Ένας κόσμος εκτοπισμένος από την παιδικότητά του είναι άψυχος, τρομακτικός και δυσοίωνος».

Σαν «ένα μπλουζ, έναν μακρύ παλμό -κάποτε μελαγχολικό και άλλοτε δοξαστικό»- που αποτίνει φόρο τιμής στον Παύλο Σιδηρόπουλο και στον δικό του εμβληματικό δίσκο, «Τα Μπλουζ του Πρίγκηπα», φαντάστηκε ο Αγγελάκας τη σκηνική εκδοχή στο διάσημο βιβλίο του 1943. Σαν «ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα από λόγια, μουσικές και τραγούδια που διαπερνούν τη ψυχή και το σώμα, τους επί γης πολέμους και τα διαπλανητικά ταξίδια, τον Πιλότο και τον Μικρό Πρίγκιπα, τους μουσικούς και ερμηνευτές που βρίσκονται πάνω στη σκηνή και το κοινό».

Το «Μπλουζ του Μικρού Πρίγκιπα», σε μετάφραση του Στρατή Τσίρκα, φτιάχνει τον δικό του αστερισμό μέσα από τη σύλληψη, τη μουσική σύνθεση και την καλλιτεχνική επιμέλεια του Γιάννη Αγγελάκα, με τη σκηνοθετική ματιά του Γιώργου Γούση να τη βάζει σε σκηνική τροχιά. Η ελεύθερη διασκευή και οι πρωτότυποι στίχοι των Αγγελάκα και Θεοδώρας Καπράλου και η δραματουργική επεξεργασία των Γούση και Αντώνη Τσιοτσιόπουλου συντονίζονται με την ενορχήστρωση των Αγγελάκα και Coti K, ενώ τα σκηνικά του Λουκά Μπάκα, οι φωτισμοί της Ελίζας Αλεξανδροπούλου, το animation direction του Αριστοτέλη Μαραγκού και η επιμέλεια κίνησης της Αλεξάνδρας Καζάζου υφαίνουν τον εικαστικό και σωματικό κόσμο του έργου.

Με τον ίδιο τον Αγγελάκα πρωταγωνιστή και συναφηγητές τη Νάντια Μπαϊμπά, την Ειρήνη Μπούνταλη και τον Νικόλα Παπούλια, ζωντανή μουσική επί σκηνής από τους Coti K., Νίκο Γιούσεφ, Περικλή Τσουκαλά και Κωνσταντίνο Ζάμπο και με τον βραβευμένο δημιουργό των «Μαγνητικών πεδίων» Γιώργο Γούση στη σκηνοθετική επιμέλεια, η σκηνή γίνεται σύμπαν, φτιαγμένο από λόγια και σκέψεις που ακτινοβολούν φως σε μια παράσταση-κατάφαση στη ζωή, την αγάπη, τη φιλία.

Το κείμενο της παράστασης θα κυκλοφορήσει σε έκδοση των Onassis Publications, η οποία θα είναι διαθέσιμη στο Onassis Shop και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία.

Οι παραστάσεις στις 26, 27 και 28 Μαρτίου θα παρουσιαστούν σε συνθήκες προσβασιμότητας, σε συνεργασία με τον πολιτιστικό οργανισμό liminal. Πιο συγκεκριμένα, συμπεριλαμβάνονται υπερτιτλισμός και ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα για κωφά και βαρήκοα άτομα, καθώς και απτική ξενάγηση στον σκηνικό χώρο και ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία. Οι υπηρεσίες προσβασιμότητας παρέχονται με την υποστήριξη του δικτύου Europe Beyond Access, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για κρατήσεις εισιτηρίων στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπηρεσίας προσβασιμότητας, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο infotickets@onassis.org ή καλέστε στο 213 017 8036.

Παραστάσεις με υπέρτιτλους στα αγγλικά: Κυριακές 22 Μαρτίου, 5 & 19 Απριλίου 2026.

Τιμές εισιτηρίων: από 10 έως 40 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

