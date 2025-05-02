Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Ο Όθων και η Αγγλία

Από την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης μέχρι τη βασιλεία του Όθωνα, η Βρετανία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της Ελλάδας. Δάνεια, διπλωματία και πολιτικές παρεμβάσεις δημιούργησαν μια σχέση άλλοτε προστατευτική και άλλοτε ασφυκτική. Πόσο ανεξάρτητη ήταν πραγματικά η χώρα στις κρίσιμες αποφάσεις της;

Ο Νίκος Παπαναστασόπουλος, καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε αναλύει τη σύνθετη σχέση Ελλάδας και Βρετανίας, αποκαλύπτοντας τους μηχανισμούς επιρροής που σημάδεψαν τον 19ο αιώνα.

