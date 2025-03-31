Πέθανε ο αρχαιολόγος Γεώργιος Kορρές

Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο αρχαιολόγος και ομότιμος καθηγητής της Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεώργιος Σ. Κορρές.

Ο Γ. Κορρές γεννήθηκε το 1940 και είχε καταγωγή από τη Νάξο. Γιος του καθηγητή της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Κορρέ, σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών -μάλιστα από το 1952 ως το 1962 ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Από το 1963 ως το 1965 πραγματοποίησε αντίστοιχες σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Βόννης με υποτροφία της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD).

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του εργάστηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου διετέλεσε, από το 1966 έως το 1973 βοηθός και επιμελητής, από το 1973 έως το 1982 μόνιμος επίκουρος καθηγητής και από το 1982 έως το 2007 τακτικός καθηγητής της Προϊστορικής Αρχαιολογίας. Υπήρξε μεταξύ άλλων αντεπιστέλλον μέλος του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, της Ακαδημίας του Γκέτεμποργκ και τακτικό μέλος της Ακαδημίας Λάιμπνιτς του Βερολίνου.

Ο Γ. Κορρές πραγματοποίησε πολλές ανασκαφές κυρίως στη Μεσσηνία, ενώ υπήρξε υπεύθυνος ανασκαφών στην Πύλο. Είχε τιμηθεί με τα μετάλλια Ερρίκου Σλήμαν των Μουσείων Ankershagen, Neubukow, της Ακαδημίας Επιστημών Βερολίνου, καθώς και το μετάλλιο Winckelmann 50ετίας, του ιδρύματος "Winckelmann-Gesellschaft", στο Στένταλ, το 1990. Είχε λάβει το παράσημο Αξίας της κυβέρνησης της Δυτικής Γερμανίας, το 1992. Επίσης είχε τιμηθεί από διάφορους άλλους φορείς για την ανασκαφή και ανάδειξη των αρχαιοτήτων της Μεσσηνίας και της Τριφυλίας. Στην εργογραφία του περιλαμβάνονται πρωτότυπες έρευνες και πολλά άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Είχε επίσης δημοσιεύσει αρκετά βιβλία και είχε συμμετάσχει σε διάφορα συλλογικά έργα και διεθνή συνέδρια.

Δήλωση Λ. Μενδώνη

Πληροφορούμενη την απώλεια του Γεώργιου Σ. Κορρέ, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

"Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Γεώργιου Σ. Κορρέ, εξέχοντος προϊστορικού αρχαιολόγου, τόσο στην πανεπιστημιακή διδασκαλία όσο και στην ανασκαφική έρευνα και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Με στέρεες σπουδές στην Ελλάδα και τη Γερμανία, ο Γεώργιος Σ. Κορρές δίδαξε επί δεκαετίες στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, θεραπεύοντας το αντικείμενο της Προϊστορικής Αρχαιολογίας, όχι μόνον στο αμφιθέατρο, αλλά και με τη διεύθυνση πολλών διδακτορικών διατριβών. Ταυτίστηκε με σημαντικές ανασκαφές στη Μεσσηνία, στις οποίες αφοσιώθηκε πάνω από μισόν αιώνα, συνδυάζοντας τη θεωρία και την πράξη στην πολύχρονη σταδιοδρομία του. Παράλληλα με το καθαυτό αρχαιολογικό έργο, ο Γεώργιος Σ. Κορρές μελέτησε και την ιστορία της αρχαιολογικής έρευνας, στη νεότερη Ελλάδα, αναδεικνύοντας την εξέλιξή της και φέρνοντας στο φως άγνωστες πτυχές της. Οι μελέτες του για το έργο και την προσωπικότητα του Ερρίκου Σλήμαν αποτελούν σημείο αναφοράς.

Ο Γεώργιος Σ. Κορρές ήταν προσιτός και αγαπητός στους συναδέλφους, πάντοτε διαθέσιμος στους μαθητές του, για συμβουλές, καθοδήγηση και στήριξη. Σε όσους είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε και να συνεργαστούμε μαζί του, η απώλειά του αφήνει συναισθήματα θλίψης, αλλά και ευγνωμοσύνης για την πολυδιάστατη προσφορά του. Ο Γεώργιος Σ. Κορρές πρωτίστως ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος. Στα παιδιά του, τους φίλους και τους μαθητές του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια".

