Σαν σήμερα 31 Μαρτίου 2008 φεύγει από τη ζωή ο αγαπημένος σύντροφος και σκηνοθέτης της Μελίνας Μερκούρη, Ζυλ Ντασέν.

Το @studio_kleisthenis τον θυμάται με μια αδημοσίευτη φωτογραφία με τον φακό του Κλεισθένη το 1964.

Δείτε την ανάρτηση:

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης, μετά το γάμο του με τη Μελίνα Μερκούρη συνέδεσε τη ζωή του με την Ελλάδα και θεωρούσε τον εαυτό του Έλληνα. Προς το τέλος της ζωής του έγινε επίτιμος Έλληνας πολίτης ως ύψιστη αναγνώριση της πολιτιστικής προσφοράς του στην Ελλάδα. Ο ίδιος μάλιστα έλεγε χαρακτηριστικά: «Ήμουν Έλληνας πριν γνωρίσω τη Μελίνα».

Ο Ζυλ Ντασέν, ερωτεύτηκε τη Μελίνα Μερκούρη, την οποία και παντρεύτηκε. Μαζί γύρισαν τις ταινίες Ποτέ την Κυριακή, Τοπ Καπί και Φαίδρα.

Μετά το θάνατό της, έγινε πρόεδρος του Ιδρύματος Μελίνα Μερκούρη, το οποίο ιδρύθηκε για την προώθηση της δημιουργίας του νέου μουσείου της Ακρόπολης και την προβολή του ελληνικού πολιτισμού.

Πηγή: skai.gr

