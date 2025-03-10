Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Ο Ιωάννης Μακρυγιάννης

Ο Γιάννης Μακρυγιάννης υπήρξε μια από τις πιο εμβληματικές μορφές του 19ου αιώνα, με πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στην Επανάσταση του 1821 όσο και στη διεκδίκηση του πρώτου Συντάγματος από τον βασιλιά Όθωνα. Πολεμιστής, πολιτικός και συγγραφέας, συνδέθηκε με κρίσιμες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, από τη μάχη κατά του Ιμπραήμ μέχρι την Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843.

Ο Θανάσης Χρήστου, καθηγητής Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε φωτίζει τη δράση του Μακρυγιάννη, την αντιπαλότητά του με τον Καποδίστρια, τη σύγκρουσή του με τον Κολοκοτρώνη και τον ρόλο του στην πολιτική ζωή του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.

Πηγή: skai.gr

