Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Η Σχολή του Μονάχου

Ο Μάνος Στεφανίδης, ομότιμος καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης, καλεσμένος στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε μας μεταφέρει στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, τότε που η τέχνη συναντά το νεοσύστατο κράτος. Λύτρας, Γύζης, Βολανάκης εκπρόσωποι της «Σχολής του Μονάχου», παρουσιάζουν μια νέα εικαστική γλώσσα με βλέμμα στραμμένο στην Ευρώπη.

Γλυπτά, τοιχογραφίες, ανδριάντες στολίζουν μια πόλη που χτίζεται εκ νέου. Πίσω από τα σπουδαία έργα ξεπροβάλλουν οι άνθρωποι και οι μεγάλες ιστορίες τους.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

Χορηγός ΔΕΗ

Μην χάσετε την επόμενη Κυριακή στις 9 το πρωί ένα νέο κεφάλαιο της ιστορίας του 19ου αιώνα στο ΣΚΑΪ 100.3.

Για να βρείτε όλο το αρχείο των εκπομπών πατήστε εδώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.