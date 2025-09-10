Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Η μουσική του 19ου αιώνα στην Ευρώπη – Μέρος Β΄

Τον 19ο αιώνα oι περιηγητές καταγράφουν τόπους και πρόσωπα, και οι συγγραφείς αγγίζουν θέματα που απασχολούν την κοινωνία.

Το ρεύμα του ρομαντισμού απλώνεται σε όλα τα είδη της τέχνης.

Η Ευρώπη ακούει Βάγκνερ και Τσαϊκόφσκι, και η Ελλάδα ζει ανάμεσα στην «Επτανησιακή Σχολή» και την «Εθνική Μουσική Σχολή», αναζητώντας το δικό της μουσικό ύφος.

Συνεχίζοντας το μουσικό ταξίδι του 19ου αιώνα, η Ρενάτα Δαλιανούδη, μουσικολόγος και αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε μάς μεταφέρει στην Ελλάδα της εποχής.

Η «Επτανησιακή Σχολή» του Νικόλαου Μάντζαρου, με ιταλικές επιρροές και στροφή σε εθνικά θέματα, έρχεται σε αντιπαράθεση με την «Εθνική Μουσική Σχολή» του Μανώλη Καλομοίρη, που αναζητά έμπνευση στην ελληνική παράδοση.

