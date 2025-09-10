Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ένα ολοένα αυξανόμενο ποσοστό Βρετανών επιθυμεί την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που καταδεικνύει μια σημαντική αλλαγή στη στάση της βρετανικής κοινής γνώμης. Τα ευρήματα αποκαλύπτουν, επίσης, ότι σχεδόν ένας στους τρεις πολίτες υποστηρίζει την επιστροφή όλων των αρχαιοτήτων που μεταφέρθηκαν στη Βρετανία από άλλες χώρες.

Όπως αναφέρουν οι Times, η δημοσκόπηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στα τέλη Αυγούστου, φανερώνει την ενίσχυση της τάσης για επιστροφή των Γλυπτών στην Ελλάδα, 220 χρόνια αφότου μεταφέρθηκαν στη χώρα από τον Παρθενώνα. Ενδεικτικό είναι ότι η υποστήριξη για την επιστροφή τους είναι ευρεία και διακομματική, καθώς περίπου οι μισοί από τους ψηφοφόρους των Συντηρητικών και του κόμματος Reform συμφωνούν ότι τα Γλυπτά πρέπει να φύγουν από το Βρετανικό Μουσείο και να επιστρέψουν στην Αθήνα.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία διεξήχθη για λογαριασμό του Parthenon Project που εκστρατεύει για την επιστροφή τους, τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα υποστήριζαν την αποστολή των Γλυπτών στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του μεγάλου έργου ανακαίνισης του Βρετανικού Μουσείου, ύψους 1 δισεκατομμυρίου λιρών. Το έργο αυτό θα περιλαμβάνει και το κλείσιμο της αίθουσας Duveen, όπου εκτίθενται σήμερα.

Όταν οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν πώς θα ψήφιζαν σε ένα υποθετικό δημοψήφισμα, το 56% τάχθηκε υπέρ της επιστροφής, ενώ μόλις το 22% υποστήριξε την παραμονή τους στο Λονδίνο. Τα ποσοστά αυτά δείχνουν σαφή αύξηση της υποστήριξης σε σχέση με περσινή έρευνα, όπου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 53%.

Από την πλευρά του, το Βρετανικό Μουσείο εξακολουθεί να επιδιώκει μια συμφωνία για «δανεισμό» των Γλυπτών. Ο πρόεδρος του μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν, έχει εκφράσει την ελπίδα για μια συνεργασία που θα επιτρέψει την έκθεση των Γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, με αντάλλαγμα τον δανεισμό άλλων ελληνικών αρχαιοτήτων στο Λονδίνο. Ωστόσο, οι έφοροι του μουσείου δεσμεύονται από τον Νόμο περί Εθνικής Κληρονομιάς του 1983, ο οποίος τους εμποδίζει να παραχωρήσουν οριστικά αντικείμενα των συλλογών του. Παράλληλα, οι διαδοχικές βρετανικές κυβερνήσεις έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν προτίθενται να αλλάξουν τη νομοθεσία.

Η τύχη των Γλυπτών, τα οποία αφαίρεσε ο Λόρδος Έλγιν από την οθωμανοκρατούμενη Ελλάδα στις αρχές του 1800 και αργότερα πωλήθηκαν στη βρετανική κυβέρνηση, συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιπαραθέσεις. Μάλιστα, μια ομάδα ακαδημαϊκών και πολιτικών, συμπεριλαμβανομένης της πρώην πρωθυπουργού Λιζ Τρας, απέστειλε φέτος επιστολή στο μουσείο, καλώντας το να σταματήσει τις «κεκλεισμένων των θυρών διαπραγματεύσεις, που καθοδηγούνται από ιδεολογία και προσωπικές φιλοδοξίες».

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, ο Λόρδος Βάιζι, μέλος των Συντηρητικών και συμπρόεδρος του Parthenon Project, δήλωσε: «Η υποστήριξη για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα δεν περιορίζεται σε ένα τμήμα της κοινωνίας — διαπερνά ηλικίες, περιοχές και πολιτικές πεποιθήσεις. Οι θεσμοί μας θα πρέπει να αισθάνονται ενθαρρυμένοι από αυτή την έρευνα και να ηγηθούν με την ίδια σαφήνεια και ηθικό σκοπό όπως ο βρετανικός λαός».

Η Βαρόνη Ντέμπονερ, μέλος των Εργατικών και επίσης συμπρόεδρος του Parthenon Project, πρόσθεσε ότι η επιστροφή των Γλυπτών θα μπορούσε να αποτελέσει «τη βάση μιας θετικής, μακρόπνοης πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ Βρετανίας και Ελλάδας», χαρακτηρίζοντάς την ως μια «λύση αμοιβαία επωφελή που αντικατοπτρίζει τις απόψεις της πλειοψηφίας της βρετανικής κοινής γνώμης».

Η έρευνα έδειξε, τέλος, ότι το 30% των Βρετανών πιστεύει πως τα μουσεία της χώρας «θα πρέπει να επιστρέψουν όλες τις ιστορικά κλεμμένες, λεηλατημένες ή αμφιλεγόμενες αρχαιότητες στις χώρες προέλευσής τους», με μόλις το 11% να υποστηρίζει ότι όλα τα αντικείμενα πρέπει να παραμείνουν στη Βρετανία.

Πηγή: skai.gr

