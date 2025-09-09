Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Η μουσική του 19ου αιώνα στην Ευρώπη – Μέρος Α΄

Τον 19ο αιώνα oι περιηγητές καταγράφουν τόπους και πρόσωπα, και οι συγγραφείς αγγίζουν θέματα που απασχολούν την κοινωνία.

Το ρεύμα του ρομαντισμού απλώνεται σε όλα τα είδη της τέχνης.

Η Ευρώπη ακούει Βάγκνερ και Τσαϊκόφσκι, και η Ελλάδα ζει ανάμεσα στην «Επτανησιακή Σχολή» και την «Εθνική Μουσική Σχολή», αναζητώντας το δικό της μουσικό ύφος.

Στο πρώτο μέρος της εκπομπής του Άρη Πορτοσάλτε , η Ρενάτα Δαλιανούδη, μουσικολόγος και αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, παρουσιάζει τον 19ο αιώνα, την εποχή του ρομαντισμού, των τεχνικών καινοτομιών και της εθνικής αφύπνισης στη μουσική.

Σοπέν, Βάγκνερ, Τσαϊκόφσκι και Βέρντι εκφράζουν έντονα συναισθήματα, ενσωματώνουν τοπικά στοιχεία και θεμελιώνουν εθνικές σχολές.

Η όπερα ακμάζει σε Ιταλία, Γερμανία και Γαλλία, αντλώντας έμπνευση από την αρχαιότητα, την καθημερινή ζωή και το φιλελληνικό πνεύμα.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

