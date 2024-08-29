Φεστιβάλ Βενετίας: Το τολμηρό στοίχημα της Τζολί να δανείσει τη φωνή της στη Μαρία Κάλας

Η Αντζελίνα Τζολί, η οποία υποδύεται τη Μαρία Κάλλας στην ταινία "Maria", που προβλήθηκε σήμερα Πέμπτη στο φεστιβάλ της Βενετίας, δήλωσε ότι φοβάται μήπως "απογοητεύσει" τους λάτρεις της όπερας και τη θρυλική υψίφωνο, την οποία "δεν θέλει να αδικήσει".

"Το σημείο αναφοράς για μένα, για να ξέρω αν ήμουν αρκετά καλή, είναι οι θαυμαστές της Κάλλας και οι λάτρεις της όπερας, και ο φόβος μου θα ήταν να τους απογοητεύσω", δήλωσε η 49χρονη Αμερικανίδα σταρ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για τη "Maria" που διεκδικεί τον Χρυσό Λέοντα.

Η ταινία επικεντρώνεται στο τέλος της ζωής της Κάλλας, που ήταν απομονωμένη στο διαμέρισμά της στο Παρίσι και απαρηγόρητη από τότε που την εγκατέλειψε ο έρωτας της ζωής της, ο πάμπλουτος εφοπλιστής Αριστοτέλης Ωνάσης, ο οποίος παντρεύτηκε τελικά την Τζάκι Κένεντι.

Στην εποχή της δόξας της, η Κάλλας ήταν η απόλυτη σταρ, τόσο για την εξαιρετική της καριέρα στις σπουδαιότερες σκηνές, από τη Σκάλα του Μιλάνου ως την Όπερα του Παρισιού, όσο και για το ταραχώδες εννιάχρονο ειδύλλιό της με τον Ωνάση. Ωστόσο πέθανε πρόωρα σε ηλικία 53 ετών μέσα στη μοναξιά της.

"Πραγματικά δέθηκα μαζί της, οπότε δεν θέλω να αδικήσω αυτή τη γυναίκα", δήλωσε η ηθοποιός, που καθόταν δίπλα στον σκηνοθέτη της ταινίας, τον Χιλιανό Πάμπλο Λαρέν.

Για να σταθεί στο ύψος του ρόλου της, η Τζολί παρακολούθησε μαθήματα στο τραγούδι ώστε να δανείσει τη φωνή της στη ντίβα, ένα τολμηρό στοίχημα που την έκανε να νιώθει "τρομερά αγχωμένη".

"Πέρασα σχεδόν επτά μήνες κάνοντας εξάσκηση", πρόσθεσε, ευχαριστώντας τον Πάμπλο Λαρέν που την έκανε να τραγουδήσει "ξεκινώντας από ένα μικρό δωμάτιο και καταλήγοντας στη Σκάλα" στο Μιλάνο.

"Μου έδωσε χρόνο να προοδεύσω, αλλά φοβόμουν ότι δεν θα ανταποκρινόμουν", δήλωσε και παραδέχθηκε ότι δεν είναι ειδική στην όπερα.

"Ήμουν περισσότερο στην πανκ και μου άρεσαν όλα τα είδη μουσικής, αλλά μάλλον άκουγα περισσότερο τους The Clash" (βρετανικό πανκ συγκρότημα), είπε χαμογελώντας. "Μου αρέσει ακόμα η ίδια μουσική που άκουγα όταν ήμουν νέα, εξακολουθώ να ακούω τους The Clash".

Όταν ρωτήθηκε για τα κοινά σημεία της με τη "φωνή του αιώνα" που έχασε στην αγάπη, η Αντζελίνα Τζολί, η οποία αντιμετώπισε επίσης ένα βασανιστικό και με μεγάλη δημοσιότητα διαζύγιο με τον Μπραντ Πιτ, απάντησε σκωπτικά. "Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν θα πω, που πιθανότατα ξέρετε ή νομίζετε ότι ξέρετε", δήλωσε χαμογελώντας.

Και για να συνεχίσω: "Το κοινό μας σημείο είναι η εξαιρετικά ήπια πλευρά της και το γεγονός ότι δεν είχε τη δυνατότητα να εκφράσει δημόσια αυτήν την ηπιότητα".

"Έχουμε κοινή αυτή την ευαλωτότητα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

