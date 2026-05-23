Φεστιβάλ Καννών 2026: Το «Fjord» του Cristian Mungiu κατέκτησε Χρυσό Φοίνικα

Η νέα ταινία «Fjord» του Ρουμάνου σκηνοθέτη Cristian Mungiu κατέκτησε τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών, αποσπώντας τη σημαντικότερη διάκριση της διοργάνωσης.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που ο Mungiu κερδίζει το κορυφαίο βραβείο των Καννών, μετά τη μεγάλη επιτυχία της ταινίας 4 Months, 3 Weeks and 2 Days το 2007.

Το «Fjord» πρωταγωνιστούν οι Sebastian Stan και Renate Reinsve και αφηγείται τη σύγκρουση αξιών που προκύπτει όταν μια βαθιά θρησκευόμενη οικογένεια μετακομίζει από τη Ρουμανία σε ένα μικρό χωριό της Νορβηγίας.

Η ταινία εξερευνά ζητήματα πολιτισμικής ταυτότητας, θρησκείας και κοινωνικής ένταξης, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ και θεωρούμενη από πολλούς ως ένα από τα φαβορί για τον φετινό Χρυσό Φοίνικα.

Πηγή: skai.gr

