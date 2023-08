Ένας «Μονέ»… μινιατούρα συναντά τον πρωτότυπο πίνακα - Δείτε φωτογραφίες

Ένας μικροσκοπικός «Μονέ» συναντήθηκε με τον πρωτότυπο πίνακα: η Περουβιανή καλλιτέχνις μινιατούρων Ana Sofía Casaverde επισκέφθηκε προ μηνών τη National Gallery of Art στην Ουάσιγκτον για να δει το έργο του Claude Monet «Femme avec un Parasol-Madame Monet et son fils», έργο του 1875, το οποίο επιμελώς είχε αντιγράψει με μια βελόνα. Αυτό που έκανε την εμπειρία της να ξεχωρίζει είναι το ότι είχε φέρει μαζί της σε μέγεθος γραμματόσημου αντίγραφο του πίνακα το οποίο είχε φιλοτεχνήσει. Μίλησε προσφάτως στο Hyperallergic για την εμπειρία της επίσκεψής της.

Με μέγεθος μικρότερο των 6,5 τετραγωνικών εκατοστών, η εκδοχή της Casaverde ήταν και πρόκληση και έργο πάθους. «Θέτω προκλήσεις στον εαυτό μου να δω πόσο από αυτό (σ.σ. τεχνικές και επιρροές των καλλιτεχνών) μπορώ να μεταδώσω με μικροσκοπικές σταγόνες ενόσω προσπαθώ να διατηρήσω την ουσία του πρωτότυπου πίνακα. Όταν αρχίζω να ζωγραφίζω, εστιάζω τόσο πολύ που όλα τα γύρω μου μοιάζουν να εξαφανίζονται» είπε.

Περιέγραψε την εμπειρία του να συναντηθούν η δική της «La Pequeña Mujer con Sombrilla», έργο της του 2021 με το πρωτότυπο έργο του Monet ως «μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της». Έλεγε ότι χαμογελούσε καθώς ο ξεναγός του μουσείου μιλούσε για τις λεπτομέρειες του πίνακα στο έργο του Γάλλου ζωγράφου, όπως για τον υπαινισσόμενο άνεμο που μετακινεί το φόρεμα της γυναικείας φιγούρας και τις κηλίδες με κίτρινο χρώμα για να δειχθεί το φως σε ιμπρεσιονιστικό ύφος.

The only Monet painting you can hold in your hands 🤲🏽 pic.twitter.com/wioGdiL58B