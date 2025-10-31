«Παραδοσιακώς Ακατάλληλο!» του Γιώργου Δ. Λεμπέση- Σκηνοθεσία Λορίνας Κασιώτη

Η Θεατρική Συμμαχία - Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΘΕΑ.ΣΥ.) είναι μια ερασιτεχνική αλλά βαθιά αφοσιωμένη θεατρική ομάδα που αποτελείται από ανθρώπους του επιχειρηματικού και επιστημονικού κόσμου οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν ένα μοναδικό υβρίδιο τέχνης και κοινωνικής προσφοράς μέσω του εθελοντισμού.

Εδώ και χρόνια η ερασιτεχνική θεατρική ομάδα ΘΕΑ.ΣΥ., είναι πιστή στο ετήσιο καλλιτεχνικό της ραντεβού. Φέτος επιστρέφει με μια νέα, τολμηρή και ξεκαρδιστική παράσταση, μια ανατρεπτική κωμωδία με κοινωνικές προεκτάσεις, live ορχήστρα, τραγούδι και πολύ... παρελθόν!

ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σε μια παραδοσιακή αυλή στη Νίκαια, κάτοικοι κάθε ιδιοσυγκρασίας συμμετέχουν – χωρίς να το επιλέξουν – σε ένα κρατικό πείραμα: επιστροφή στις "αξίες" και τον τρόπο ζωής της δεκαετίας του ’60, χωρίς τεχνολογία και σύγχρονες ανέσεις. Όταν οι ρόλοι ξεφεύγουν, ο έρωτας συγκρούεται με τη γραφειοκρατία, το τραγούδι με την εξουσία, και μια έκρηξη στο πλοίο "Φαρμακολύτρα Παναγιά" ανατρέπει τα πάντα. Με αιχμηρούς διαλόγους, σουρεαλιστικό χιούμορ και ζωντανά τραγούδια που ισορροπούν ανάμεσα στο λαϊκό και το variété, το έργο αποδομεί την έννοια της "παράδοσης" και θέτει το ερώτημα: Τι αξίζει να κρατήσουμε από το παρελθόν;

Παίζουν:Βουράκη Ουρανία,Βουράκης Αντώνης,Γερολυμάτου Βιβύ, Γεωργακοπούλου Μαίρη, Γεωργίου Άρης, Κανελλόπουλος Τάκης, Καραγιάννης Σπύρος, Καραμπέλου Ιλεάννα, Λεμπέσης Γιώργος, Λεούση Φαίη, Λιβάνιος Νίκος, Παπαδοπούλου Ρένα, Σοφόν Έυα, Σπινθουράκης Στέλιος ,Στράτου Κωνσταντίνα, Χούπη Κατερίνα.

Special guest : Σία Κοσιώνη

Χορευτές: Μάρκος Γιακουμόγλου,Σαράντης Ρείσσης

Μουσικοί επι σκηνής: Καραμπότης Μάριος(πιάνο),Χριστοδούλου Κώστας(κρουστά),Κουβέλης Αλέξανδρος(μπουζούκι),Δράκος Γιώργος(κιθάρα)

Συντελεστές :

Κείμενο: Γιώργος Δ. Λεμπέσης

Σκηνοθεσία : Λορίνα Κατσιώτη

Φωτισμοί: Κατερίνα Μαραγκουδάκη

Σκηνικά: Αλίκη Σπανουδάκη

Ενδυματολόγος: Αριστείδης Ζώης

Επιμέλεια κίνησης – Χορογραφίες: Μάρκος Γιακουμόγλου

Μουσική-Ενορχήστρωση: Μάριος Καραμπότης

Μουσική διδασκαλία : Ευγενία Λιάκου

Βοηθός Σκηνοθέτη : Ασπασία Κουτσούκου

Video promo -Φωτογραφίες: FISH FILMS/ Άρης Γεωργίου

Επιμέλεια ήχου: Ανδρέας Κουταλάς

Σχεδιασμός αφίσας: Magnet

Επικοινωνία/social: Κατερίνα Χούπη, Φράνκη Μαυρίδη, Φαίη Λεούση, Στέλιος Σπινθουράκης, Πόπη Αναστασοπούλου.

Βιντεογράφιση: FISH FILMS/ Άρης Γεωργίου

Παραγωγή : ΘΕΑ.ΣΥ

Οργάνωση/ Εκτέλεση παραγωγής: Ασπασία Κουτσούκου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ:

7 έως 11 Νοεμβρίου 2025 - ώρα 21.00

ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΙΜΗ EΙΣΙΤΗΡΙΟΥ 25€*

*Όπως κάθε χρόνο και έχοντας πετύχει τον περσινό μας στόχο, επισκευάζοντας ένα δημοτικό σχολείο και ένα νηπιαγωγείο που είχαν πληγεί από την κακοκαιρία Daniel στον νομό Σοφάδων Καρδίτσας, ύψους 35.000 ευρώ, τα έσοδα από τις φετινές παραστάσεις θα διατεθούν για την κάλυψη των αναγκών του Ιδρύματος Γαλιλαία - Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας. (https://galilee.gr)

Για πληροφορίες και κρατήσεις:

• Στα τηλέφωνα: +30 6949173453/ +30694 4356667 /+306981748605

• Email: mgeorgakopoulou@gmx.com

• Στο κατάστημα VOURAKIS Βουκουρεστίου 8, Αθήνα, 10564 -Τηλέφωνο: 210 331 1087 και 210 3638650

• Και για κατοχύρωση εισιτηρίων μέσω e-Banking:

Δικαιούχος: Θεατρική Συμμαχία

Τράπεζα: Παγκρήτια Τράπεζα

Αριθμός Λογαριασμού (IBAN): GR1208700510000300004099412

Με αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία παρακολούθησης παράστασης και αριθμό εισιτηρίων.

