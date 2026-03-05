Ο κύκλος του 8ου Διεθνούς Masterclass και Διαγωνισμού Διεύθυνσης Ορχήστρας με τον Μιχάλη Οικονόμου και 14 νέους μαέστρους από όλο τον κόσμο, ολοκληρώνεται με τις δύο τελικές συναυλίες, την Κυριακή 8 και τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, όπου όλοι οι νέοι μαέστροι θα διευθύνουν τα έργα που μελέτησαν με την Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών.

Στις 9 Μαρτίου, με το πέρας της δεύτερης συναυλίας, θα ανακοινωθεί και το όνομα του νικητή του διαγωνισμού, ο οποίος θα ψηφιστεί αποκλειστικά από τους μουσικούς της Φιλαρμόνιας. Το έπαθλο είναι μια συναυλία με τη Φιλαρμόνια την επόμενη καλλιτεχνική περίοδο 2026-27.

Το πρόγραμμα των συναυλιών:

W. A. Mozart: Εισαγωγή “Μαγικός Αυλός»

L. v. Beethoven: Συμφωνία αρ. 5, σε ντο ελάσσονα

J. Brahms: Συμφωνία αρ. 3, σε Φα μείζονα

Η είσοδος είναι ελεύθερη και στις δύο συναυλίες.

Κυριακή, 8 Μαρτίου και

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2026

Ώρα έναρξης: 8.30 μ.μ.

Χώρος Τέχνης και Πολιτισμού «Άρτεμις», Πυθαγόρα 8, 17455 Άλιμος - Εύκολη πρόσβαση με τα ΜΜΜ: Λεωφ. 106 και 126, στάση «Πλατεία Φιλικής Εταιρίας» (Αγ. Βαρβάρας) ή Α2, στάση «Ναυαρίνου»

Το Διεθνές Masterclass και Διαγωνισμός Διεύθυνσης Ορχήστρας είναι ένας κορυφαίος, μοναδικός στην Ελλάδα καλλιτεχνικός και εκπαιδευτικός θεσμός, που έχει πια καθιερωθεί ως ένα από τους σημαντικότερους και καλύτερους διεθνώς. Διεξάγεται υπό τη διεύθυνση και διδασκαλία του διακεκριμένου, διεθνούς φήμης Έλληνα μαέστρου, Μιχάλη Οικονόμου. Ο κ. Οικονόμου είναι Καλλιτεχνικός Διευθυντής Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ και προσκεκλημένος μαέστρος σε όλες της ελληνικές Συμφωνικές Ορχήστρες (ΚΟΑ, ΚΟΘ, ΣΟΔΑ κλπ), καθώς και πολλών διεθνών ορχηστρών (Royal Philharmonic Orchestra, Συμφωνική Ορχήστρα Μάλτας, Συμφωνική Ορχήστρα Κατάρ κ.α.).

Κάθε χρόνο, 14 νέοι μαέστροι από όλο τον κόσμο επιλέγονται μεταξύ άνω των 100 αιτήσεων, επισκέπτονται την Αθήνα για 8 ημέρες και παρακολουθούν εντατικά μαθήματα με την Φιλαρμόνια, τα μέλη της οποίας στο τέλος ψηφίζουν για να επιλέξουν τον νικητή. Φέτος διεξάγεται η 8η έκδοση του θεσμού, που είναι ο μοναδικός αυτού του είδους και επιπέδου στην Ελλάδα. Οι φετινοί υποψήφιοι έρχονται από: Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Καζακστάν, Λιθουανία, Πολωνία, Βέλγιο, Ηωμένες Πολιτείες, Ελβετία, Ισραήλ, Γαλλία, Πολωνία, Ιταλία, Γαλλία.

Τα ονόματα των φετινών υποψηφίων:

Συναυλία Κυριακής 8 Μαρτίου

1. Dexter Drown, UK

2. Foivos Kyriakoudis, Greece

3. Connor Lyster, UK/Ireland

4. Pablo Pegalajar, Spain

5. Zhandos Mukhamedi, Kazakhstan

6. Adomas Jankovič, Lithuania

7. Jelle Proost, Belgium

Συναυλία Δευτέρας 9 Μαρτίου

8. Jesse Wong, USA

9. Eliott Beer, Switzerland

10. Adam Allouche, Israel/France

11. Isaac Ismael Cortijo, USA

12. Piotr Koscik, Poland

13. Mauro Mariani, Italy

14. Raphaël Zeitoun, France

