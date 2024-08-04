Ο Τζόνι Κας πρόκειται να τιμηθεί με ένα άγαλμά του που θα ανεγερθεί στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ τον επόμενο μήνα, ανακοίνωσαν ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον και ο ηγέτης των Δημοκρατικών στο Σώμα, Χακίμ Τζέφρις.

Το άγαλμα δημιουργία του γλύπτη Κέβιν Κρέσε είναι ύψους 2,4 μέτρων και θα είναι το πρώτο επαγγελματία μουσικού που θα τοποθετηθεί στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Rolling Stone.

Τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος που απεικονίζει τον θρυλικό τραγουδιστή – τραγουδοποιό να έχει μια κιθάρα κρεμασμένη στην πλάτη του και μια Βίβλο στο χέρι θα γίνουν στις 24 Σεπτεμβρίου στο Emancipation Hall του Καπιτωλίου.

Ο Τζόνι Κας γεννήθηκε στο Άρκανσο, όπως και η Ντέιζι Μπέιτς, ακτιβίστρια για τα πολιτικά δικαιώματα, άγαλμα της οποίας τοποθετήθηκε στο Καπιτώλιο τον Μάιο.

Τα αγάλματα των Κας και Μπέιτς αντικατέστησαν εκείνα που απεικονίζουν τον Γιουράια Ρόουζ δικηγόρο του 19ου αιώνα και τον Τζέιμς Π. Κλαρκ πρώην κυβερνήτη και γερουσιαστή των ΗΠΑ στα τέλη του 1800 και στις αρχές του 1900. Και τα δύο αγάλματα προκάλεσαν κριτική, ειδικά για τα ρατσιστικά σχόλια που έκανε ο Κλαρκ καλώντας το Δημοκρατικό Κόμμα να διατηρήσει τα «λευκά πρότυπα».

Ο Τζόνι Κας πούλησε 90 εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο που καλύπτουν τα μουσικά είδη κάντρι, μπλουζ, ροκ και γκόσπελ.

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών το 2003 από επιπλοκές του σακχαρώδους διαβήτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

