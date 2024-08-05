Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο: Στη Μεγκ Ράιαν η Τιμητική Καρδιά

Η Μεγκ Ράιαν πρόκειται να παραλάβει το Βραβείο Τιμητική Καρδιά του Σαράγεβο στο 30ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στην πρωτεύουσα της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης ως αναγνώριση της προσφοράς της στην κινηματογραφική βιομηχανία.

Η ηθοποιός θα παρουσιάσει επίσης σε ειδική προβολή τη ρομαντική κωμωδία της «You've Got Mail» του 1998, με συμπρωταγωνιστή τον Τομ Χανκς, στο Open Air Cinema, στον ίδιο χώρο όπου η αμερικανική ρομαντική κωμωδία προβλήθηκε για πρώτη φορά πριν από 25 χρόνια στο 5ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο.

Η Μεγκ Ράιαν θα συμμετάσχει επίσης σε master class με συντονιστή τον Βόσνιο σκηνοθέτη Ντάνις Τάνοβις γνωστό για τη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία του «No Man’s Land».

Η πιο πρόσφατη ταινία της Αμερικανίδας ηθοποιού «What Happens Later» του 2023 θα προβληθεί επίσης στο Φεστιβάλ. Το κινηματογραφικό έργο της Bleecker Street Media, στο οποίο πρωταγωνιστεί η Μεγκ Ράιαν με τον Ντέιβιντ Ντουκόβνι είναι σε σκηνοθεσία και σε σενάριο της ίδιας. Είναι η δεύτερη ταινία που σκηνοθετεί η ηθοποιός.

«Η Μεγκ Ράιαν είχε την καρδιά μας με την πρώτη ματιά!» είπε ο Γιόβαν Μαριάνοβιτς διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο. «Όχι μόνο μας έχει γοητεύσει όλους με τις αξέχαστες ερμηνείες της, αλλά έχει αποδείξει και την ικανότητά της πίσω από την κάμερα ως σκηνοθέτιδα και σεναριογράφος. Είναι τιμή μας που θα της παραδώσουμε την Καρδιά του Σεράγεβο» τόνισε.

To 30ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο διοργανώνεται από τις 16 έως τις 23 Αυγούστου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.