«Από το Μουσείο στην Κυψέλη»: Το νέο βιβλίο του Νίκου Βατόπουλου

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του δημοσιογράφου της «Καθημερινής» Νίκου Βατόπουλου με τίτλο «Από το Μουσείο στην Κυψέλη», με το οποίο εγκαινιάζεται το πρώτο μέρος της νέας σειράς «Διαδρομές στην Αθήνα» των εκδόσεων Μεταίχμιο.

Το βιβλίο του δημοσιογράφου, συμπύκνωμα και απόσταγμα της πολυετούς ενασχόλησής του με το αθηναϊκό αστικό τοπίο και τον αθηναϊκό αστικό τόπο ως δράση και μνήμη, συγκεντρώνει πέντε διαδρομές σε παλιές συνοικίες της πρωτεύουσας και προτείνει βιωματικούς περιπάτους γειτονιά-γειτονιά, δρόμο-δρόμο.

Ιμβρου 22

Ο Νίκος Βατόπουλος είναι ο άνθρωπος που ανέδειξε την πολυπρισματική διάσταση της Αθήνας του σήμερα σε ευθεία σύνδεση με το παρόν, το παρελθόν, αλλά και τη μελλοντική της ταυτότητα, που μίλησε για το ανεξάντλητο και πολυποίκιλο αρχιτεκτονικό απόθεμα της πρωτεύουσας.

Πατησίων 72 και Αντωνιάδου

«Σε αυτό το βιβλίο επιχείρησα να δώσω εναύσματα για μια βαθύτερη κατανόηση της πόλης και αφορμές για περαιτέρω εξερευνήσεις. Σε κάθε περίπατό μου στην Αθήνα, σε οποιαδήποτε γειτονιά ή συνοικία, θα ανακαλύψω κάτι που ως τότε δεν γνώριζα, κάτι που θα με συγκινήσει, κάτι που θα επιβεβαιώσει αυτό που πίστευα ή που θα αμφισβητήσει μια βεβαιότητά μου. Η αστική περιπλάνηση είναι πρωτίστως μια διαδικασία αυτογνωσίας. Απαιτεί μοναχικές ώρες και εσωτερικούς μονολόγους. Η περιοχή της Πατησίων με όλες τις διαφορετικές εκδοχές της είναι μια εξαιρετική αφετηρία για να εξερευνήσει κανείς την πολυπλοκότητα αλλά και τη διαχρονική γοητεία της Αθήνας» τονίζει.

Στην παρουσίαση του βιβλίου για το αθηναϊκό παλίμψηστο, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Νοεμβρίου, ώρα 19.00, στην Ελληνοαμερικανική Ενωση (Μασσαλίας 22), ο Νίκος Βατόπουλος θα παρουσιάσει φωτογραφικό υλικό και θα απαντήσει σε ερωτήσεις του κοινού.

Στην παρουσίαση χαιρετισμό θα απευθύνει ο διευθυντής των εκδόσεων Μεταίχμιο, Νώντας Παπαγεωργίου. Θα προλογίσει η αρχαιολόγος και συντονίστρια της Monumenta, Ειρήνη Γρατσία.

Το βιβλίο με τις γοητευτικές αστικές διαδρομές αναμένεται να κυκλοφορήσει και στα αγγλικά.

Νίκος Βατόπουλος

