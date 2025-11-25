Την πρώτη του έκθεση φωτογραφίας διοργανώνει το Limen. Το opening της έκθεσης είναι σήμερα Τρίτη, και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, ενώ η έκθεση πραγματοποιείται στο Library Residency, Πανεπιστημίου 59, 6ος Όροφος. Η έκθεση πραγματεύεται τον «τρίτο χώρο» και πώς τον αντιλαμβανόμαστε όχι μόνο στο αστικό τοπίο, αλλά εσωτερικά, διαισθητικά και συναισθηματικά.



Οι 12 δημιουργοί της έκθεσης είναι οι: Αλέξανδρος Γκούμας, Άρης Ασκόπουλος, Ελευθερία Αμολωχίτη, Ελπίδα Σπύρου, Elya Pelleier, Γιώργος Παρέλλης, Κατερίνα Γιαννοπούλου, Μαρία Μιχαλινού, Liliana Drekaj, Μαριλή Ζάρκου, Olivia Cowley, Simon Pera.



Στον χώρο της έκθεσης θα φιλοξενηθούν τρεις ακόμη δράσεις:

Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, στις 18:00, το meet up της Astylab.

Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, στις 19:00, μια ανοιχτή συζήτηση του περιοδικού Έαρ.

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, μεταξύ 11:30 και 13:30, περιηγήσεις μνήμης και παρατήρησης στο κτίριο και τη γειτονιά από τις Ναυσικά Στεφανίδου (αρχαιολόγος/πολιτιστική διαχειρίστρια) και Άννα Στάπελφελντ (εικαστικός).

Έαρ

Στο πλαίσιο του προγράμματος του Limen και της έκθεσης φωτογραφίας «The Third Space» το Έαρ προσκαλεί στην πρώτη Πλατεία του το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, 19:00–22:00.

Οι Πλατείες του Έαρ δημιουργούν έναν νέο χώρο συνάντησης και έναν σταθερό κύκλο διαλόγου και ανταλλαγής ιδεών γύρω από τις διαφορετικές μορφές και εκφάνσεις της τέχνης, με την πρόθεση να επανέρχονται ως συνεχής θεσμός.

Μέσα στο ζεστό περιβάλλον του Library Residency, η πρώτη Πλατεία θέτει ένα κεντρικό ερώτημα: πώς γίνεται κανείς καλλιτέχνης σήμερα; Βασισμένη στο πρώτο ψηφιακό τεύχος του Έαρ Magazine, «ΓΕΝΝΗΣΟΥ», η θεματολογία της πρώτης Πλατείας του Έαρ διερευνά τη στιγμή της καλλιτεχνικής γέννησης θέτοντας τα ερωτήματα του πότε, πώς και γιατί επιλέγει κανείς να δημιουργήσει.

Σε μια εποχή όπου η εικόνα, η πληροφορία και οι κοινωνίες βρίσκονται σε συνεχή μεταβολή, η πράξη της δημιουργίας αποκτά νέα σημασία όχι ως προορισμός, αλλά ως πορεία αυτογνωσίας, αντίστασης και μεταμόρφωσης.

Στην καρδιά αυτής της διαδικασίας βρίσκονται δύο συζητήσεις – (α) ο ΣΠΟΡΟΣ — η πρώτη ώθηση που ριζώνει και θέτει σε κίνηση τη δημιουργία. Η πρώτη Έαρ Πλατεία ιχνηλατεί την πορεία αυτού του σπόρου, πώς αναπτύσσεται και βαθαίνει, έως ότου μεταμορφωθεί σε (β) ΑΝΘΟΣ — το τελικό έργο, το αποτύπωμα που αναδύεται από τον εσωτερικό κόσμο του δημιουργού προς τον εξωτερικό.

Μια ανοιχτή συζήτηση για τη γέννηση της δημιουργίας, εκεί όπου η τέχνη, η πόλη και η σκέψη συναντιούνται.

The Limen Project

Το limen είναι ένα project που αναδεικνύει τον ρόλο του πολιτισμού ως πηγής βιώσιμης αξίας για τα κλειστά κτίρια, τις νέες κατασκευές και την πόλη συνολικά. Μέσα από δράσεις, έρευνα και υποστήριξη φορέων από τον χώρο της ανάπτυξης και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, και του πολιτισμού, ενεργοποιεί αδρανή κτίρια και ενισχύει τον διεπιστημονικό διάλογο γύρω από τη σχέση τέχνης και αστικής ζωής. Το limen ιδρύθηκε στις αρχές του 2025 από τη Θεώνη Ανδρουλιδάκη, με εμπειρία στην ανάπτυξη και τον στρατηγικό σχεδιασμό στις τέχνες και τον πολιτισμό, και τη Βασιλική Πουλά, με εμπειρία στη χάραξη πολιτικής για τις αστικές υποδομές.

Library Residency, Πανεπιστημίου 59, 6ος Όροφος, Διαμέρισμα 603Β. Είσοδος ελεύθερη.

