Ανοίγει τις πύλες του το «Χωριό των Μαγεμένων» του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Για μια ακόμη χρονιά το «Χωριό των Μαγεμένων» περιμένει μικρούς και μεγάλους στην οδό Αριστοτέλους άνωθεν της Εγνατίας, για όλο το διάστημα των γιορτών από τις 7 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 5 Ιανουαρίου 2026, με ελεύθερη είσοδο για όλους τις καθημερινές από τις 12:00 έως τις 23:00, ενώ Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή και αργίες θα λειτουργεί από τις 10:00 έως τις 23:00.

Το «Χωριό των Μαγεμένων» που διοργανώνεται τα τελευταία χρόνια από τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει χαρά και αισιοδοξία στους πολίτες και στους επισκέπτες της πόλης. Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου, συμβάλλει στην τόνωση της τοπικής αγοράς, δημιουργώντας ένα ζεστό και γιορτινό κλίμα την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Οι επισκέπτες μπορούν να περιπλανηθούν σε ένα καλαίσθητο διακοσμημένο και άκρως εορταστικό χώρο, όπου λειτουργεί χριστουγεννιάτικη αγορά με «ξύλινα σπιτάκια», και να απολαύσουν γεύσεις και προϊόντα κάθε είδους.

Με πρωταγωνιστή τον Άη Βασίλη, το πάρκο ζωντανεύει σε έναν μαγικό κόσμο: τα παιδιά μπορούν να τον συναντήσουν στο σπίτι του, να φωτογραφηθούν μαζί του και να του παραδώσουν τα γράμματά τους. Παράλληλα, το χώρο συμπληρώνουν ένα Λούνα Πάρκ με καρουζέλ, τρενάκι, παγοδρόμιο, συγκρουόμενα και άλλα παιχνίδια, καθώς και ξωτικά, καλικάντζαροι και πολλές εκπλήξεις.

Μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια πληθώρα εκδηλώσεων που θα πραγματοποιούνται καθημερινά, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα. Δράσεις όπως face painting, όπου τα παιδιά μπορούν να μεταμορφωθούν σε ό,τι ονειρεύονται, καθώς και πλήθος δραστηριοτήτων θα γεμίσουν τα πρόσωπα όλων με χαμόγελα.

