Πέθανε την Παρασκευή, το «σύμβολο της σύγχρονης αρχιτεκτονικής» ο σπουδαίος Αμερικανός αρχιτέκτονας Φρανκ Γκέρι, σε ηλικία 96 ετών (28 Φεβρουαρίου 1929 - 5 Δεκεμβρίου 2025), αναφέρουν οι New York Times.

Ήταν μια από τις κυρίαρχες μορφές της μεταμοντέρνας αρχιτεκτονικής του τέλους του 20ού αιώνα στην Ευρώπη και στην Αμερική. Πολλά από τα κτίριά του αποτελούν αξιοθέατα και αναφέρονται ανάμεσα στα σημαντικότερα έργα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής.

Του απονεμήθηκε το βραβείο Πρίτσκερ το 1989.

Τα πιο γνωστά έργα του Γκέρι είναι το Μουσείο Γκούγκενχαϊμ στο Μπιλμπάο της Ισπανίας, η αίθουσα συναυλιών Γουόλτ Ντίσνεϊ στο Λος Άντζελες, το κτίριο του Louis Vuitton Foundation στο Παρίσι, το Κτίριο που χορεύει στην Πράγα, το μουσείο Βάισμαν στη Μινεάπολη και το Experience Music Project στο Σιάτλ. Η κατοικία του στη Σάντα Μόνικα, της Καλιφόρνιας ήταν το έργο με το οποίο ξεκίνησε η καριέρα του.

Από 準建築人手札網站 Forgemind ArchiMedia at Flickr - https://www.flickr.com/photos/eager/4887026398, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45361788

Το Μουσείο Γκούγκενχαϊμ, Μπιλμπάο - Από Georges Jansoone - Self-photographed, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1229006

Η αίθουσα συναυλιών Walt Disney, Λος Άντζελες - Από Carol M. Highsmith - This image is available from the United States Library of Congress's Prints and Photographs divisionunder the digital ID pplot.13725.This tag does not indicate the copyright status of the attached work. A normal copyright tag is still required. See Commons:Licensing., Κοινό Κτήμα, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4544231

Το Κτίριο που χορεύει, Πράγα - συνεργασία με τον Βλάντο Μίλουνιτς - Από Dino Quinzani - originally posted to Flickr as Case danzanti, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10661698

Το μουσείο τέχνης Φρέντερικ Βάισμαν, Μινεάπολις - Από David from Arnold, MD - Weisman art museum, 1, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2359312

Κοινωνική στέγαση στη Φρανκφούρτη - Από X-angel - Έργο αυτού που το ανεβάζει, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=121235854

Πηγή: skai.gr

