Πέθανε την Παρασκευή, το «σύμβολο της σύγχρονης αρχιτεκτονικής» ο σπουδαίος Αμερικανός αρχιτέκτονας Φρανκ Γκέρι, σε ηλικία 96 ετών (28 Φεβρουαρίου 1929 - 5 Δεκεμβρίου 2025), αναφέρουν οι New York Times.
Ήταν μια από τις κυρίαρχες μορφές της μεταμοντέρνας αρχιτεκτονικής του τέλους του 20ού αιώνα στην Ευρώπη και στην Αμερική. Πολλά από τα κτίριά του αποτελούν αξιοθέατα και αναφέρονται ανάμεσα στα σημαντικότερα έργα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής.
Του απονεμήθηκε το βραβείο Πρίτσκερ το 1989.
Τα πιο γνωστά έργα του Γκέρι είναι το Μουσείο Γκούγκενχαϊμ στο Μπιλμπάο της Ισπανίας, η αίθουσα συναυλιών Γουόλτ Ντίσνεϊ στο Λος Άντζελες, το κτίριο του Louis Vuitton Foundation στο Παρίσι, το Κτίριο που χορεύει στην Πράγα, το μουσείο Βάισμαν στη Μινεάπολη και το Experience Music Project στο Σιάτλ. Η κατοικία του στη Σάντα Μόνικα, της Καλιφόρνιας ήταν το έργο με το οποίο ξεκίνησε η καριέρα του.