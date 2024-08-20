Άννα Βαγενά- Λάκης Λαζόπουλος: Κόντρα στον κάμπο για το Θεσσαλικό Θέατρο

Τον διορισμό του Λάκη Λαζόπουλου ως σύμβουλος του Δημάρχου Λαρισαίων Αθανάσιου Μαμάκου για το Θεσσαλικό Θέατρο σχολίασε εκτενώς σε τοπικό μέσο (Χώρα Αγιά) η Άννα Βαγενά και είχε να πει πολλά

«Με ενδιαφέρον διάβασα πριν από λίγες μέρες την ανοιχτή επιστολή που απέστειλε ο Λάκης Λαζόπουλος μέσω των ΜΜΕ στους συμπατριώτες μας.

Χαίρομαι πολύ που αυτή είναι μία επιστολή κάλεσμα προς όλους για συμπόρευση στο Θεσσαλικό Θέατρο.

Τον Λάκη τον αγαπώ γιατί είναι ένα κομμάτι των νιάτων μου στο Θεσσαλικό Θέατρο. Μας συνδέουν πολλά από τα πρώτα εκείνα δύσκολα χρόνια.

Γνωρίζει καλά ο Λάκης ότι εγώ του έδωσα τη μεγάλη ευκαιρία, παροτρύνοντάς τον να γράψει και να παίξει στην μεγάλη μας επιτυχία «Χαιρέτα μου τον πλάτανο», το 1980-81.

