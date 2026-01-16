Αλάτι: Ο θησαυρός του Μεσολογγίου

Αλυκές Μεσολογγίου, εκεί όπου βγαίνει ο λευκός θησαυρός της Ελλάδας.

Στην περιοχή του Μεσολογγίου η αλατοποιία έχει ιστορία εκατονταετιών, καθώς τα ρηχά και ζεστά νερά της λιμνοθάλασσας αποτελούν το ιδανικό πεδίο για την παραγωγή αλατιού.

Ο Νίκος Κορδόσης, ιδρυτής του μουσείου, μιλά στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, θυμάται τον εαυτό του από μικρό παιδί να παίζει στις αλυκές και περιγράφει τη σχέση των ντόπιων με το αλάτι. Την ίδια ώρα, το Μουσείο Άλατος είναι ένα κόσμημα για την περιοχή, αποσπώντας διεθνείς διακρίσεις.

Πηγή: skai.gr

