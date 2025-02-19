Αίγυπτος: Ανακαλύφθηκε ο βασιλικός τάφος του Τούθμωσι Β'

Η Αίγυπτος φαίνεται ότι κρύβει ακόμα αμέτρητους θησαυρούς στα σπλάχνα της... Η Υπηρεσία Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ανακάλυψε τον τάφο του Τούθμωσι Β', τον πρώτο βασιλικό ταφό που βρέθηκε μετά την ανακάλυψη του τάφου του Τουταγχαμών το 1922.

Ο τάφος, που ανακαλύφθηκε κοντά στην Κοιλάδα των Βασιλέων στο Λούξορ στη νότια Αίγυπτο, ανήκε στον Τούθμωσι Β' ή Θούτμωσι Β' ή Θόθμη, εξελληνισμένη γραφή τού Djehutymes, που σημαίνει ο Θωθ γεννήθηκε, 4ου φαραώ της 18ης δυναστείας της Αιγύπτου, ο οποίος έζησε σχεδόν 3.500 χρόνια πριν. Ο Τούθμωσις Β' ήταν πρόγονος του ίδιου του Τουταγχαμών, και σύζυγός του ήταν η ετεροθαλής αδελφή του Χατσεψούτ.

Ο πρώτος βασιλικός τάφος που βρέθηκε μετά του Τουταγχαμών (φωτογραφία: Εθνικό Μουσείο Αιγυπτιακού Πολιτισμού)

Ο γιγαντιαίος νεκρικός ναός της βρίσκεται στη δυτική όχθη του Νείλου στο Λούξορ λίγα χιλιόμετρα από το σημείο όπου βρέθηκε ο τάφος του Τουθμώσι.

Αν και οι προκαταρκτικές μελέτες δείχνουν ότι το περιεχόμενό του μεταφέρθηκε στην αρχαιότητα - αφήνοντας τον τάφο χωρίς μια ανάλογη εντυπωσιακή σαρκοφάγο όπως του Τουταγχαμών - το υπουργείο Αρχαιοτήτων αποκαλεί το εύρημα «μία από τις πιο σημαντικές αρχαιολογικές ανακαλύψεις των τελευταίων ετών».

Οι προκαταρκτικές μελέτες υποδεικνύουν ότι το βασικό περιεχόμενο του τάφου είχε μεταφερθεί σε άλλη τοποθεσία κατά τη διάρκεια των αρχαίων αιγυπτιακών χρόνων λόγω πλημμύρας που βύθισε το νεκροταφείο λίγο μετά το θάνατο του.

Παρά τη σύντομη διάρκεια της βασιλείας του, οι ιστορικές πηγές δείχνουν ότι «ο βασιλιάς Thutmose II πέτυχε να καταστείλει πολλές εξεγέρσεις στη Νουβία και εξάλειψε μια φυλή που ονομάζεται Shasu στο Σινά».

Η μούμια του Τούθμωσι Β' (φωτογραφία) ανακαλύφθηκε το 1881, αλλά ο αρχικός τάφος του ήταν άγνωστος μέχρι τώρα.

Ο Μοχάμεντ Ισμαήλ Χάλεντ, γενικός γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων (SCA), τόνισε στο Al Jazeera ότι ο περίπου 3.500 ετών τάφος είναι ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα στην Αίγυπτο εδώ και δεκαετίες.



«Είναι η πρώτη φορά που ανακαλύφθηκαν ταφικά έπιπλα που ανήκουν στον Τούθμωσι Β’, καθώς δεν υπάρχουν τέτοια αντικείμενα σε μουσεία σε όλο τον κόσμο», ανέφερε η Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών της Αιγύπτου.



Ο Χάλεντ είπε ότι όταν οι αρχαιολόγοι βρήκαν για πρώτη φορά την είσοδο στον τάφο και το κύριο πέρασμά του σχεδόν πριν από τρία χρόνια, η ομάδα πίστευε ότι θα μπορούσε να ανήκει σε μία από τις συζύγους των βασιλιάδων, δεδομένης της εγγύτητάς του με τον τάφο των συζύγων του βασιλιά και της Χατσεψούτ, της μοναδικής γυναίκας που βασίλεψε ως φαραώ στην Αίγυπτο, και φέρεται να επέβλεψε την ταφή του.



Στη δυσκολία προσδιορισμού της ιδιοκτησίας του ταφικού χώρου προστέθηκε η κακή του κατάσταση λόγω της έκθεσής του σε πλημμύρες, σύμφωνα με τον Μοχάμεντ Άμπντελ Μπαντί, επικεφαλής της αιγυπτιακής ομάδας που εργάστηκε στην ανασκαφή. Αλλά αντικείμενα που ανακαλύφθηκαν μέσα στον τάφο, συμπεριλαμβανομένων θραυσμάτων από αλάβαστρινο βάζα, έφεραν επιγραφές με τα ονόματα του Τούθμωσι Β’, και της κύριας συζύγου του, παρέχοντας οριστικές αποδείξεις για την ιδιοκτησία του τάφου.

Θραύσματα που εντοπίστηκαν στον τάφο

