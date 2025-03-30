Η Σάρα Κιρς για τις αυταπάτες της ευτυχίας

Ήταν στις 21 Μαρτίου του 2003, Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, όταν το αείμνηστο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου κυκλοφόρησε ταχυδρομικές κάρτες με σύντομα ποιήματα, ανάμεσά τους και το ποίημα Αέρινη της Ανατολικογερμανίδας ποιήτριας Σάρα Κιρς. Πέντε φτενοί στίχοι όλοι κι όλοι, μια γυναίκα που δραπετεύει διαρκώς από το ασφυκτικό κέντρο που άλλοι της είχαν καθορίσει, όπως οι φυγόκεντρες ψυχές της Θέλμα και της Λουίζ στην περίφημη ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ.



Αέρινη

Τίποτα που να μπορείΝα με κρατήσει καμιά στεριάΠου να με ένοιαζε καιρό. ΠάνταΠρολάβαινα το τελευταίοΚαράβι της γραμμής τον Σεπτέμβρη.Η Σάρα Κιρς (1935-2013) είχε γεννηθεί στο πρωσικό τότε τμήμα της Θουριγγίας, ο παππούς ήταν πάστορας, ο πατέρας μηχανικός, η μητέρα νοικοκυρά που διάβαζε μανιωδώς λογοτεχνία. Ήθελε να γίνει δασοκόμος, τελικά σπούδασε βιολογία. Στην πρώτη κιόλας ποιητική συλλογή της το 1965 ήταν σαφές ότι εξέφραζε μια νέα υποκειμενικότητα, καθόλου διαδεδομένη ως τότε στην Ανατολική Γερμανία. Το ότι αναγνωρίστηκε παρ’ όλα αυτά στην πατρίδα της δεν την εμπόδισε το 1977 να εγκατασταθεί στη Δυτική Γερμανία. Η ποίηση της Κιρς διαδραματίζεται συνήθως σε έναν φανταστικό αγροτικό περίγυρο, τον οποίο περιδιαβάζει το μελαγχολικό μοναχικό εγώ, μακριά από τις εκβιομηχανισμένες περιοχές και τις μεγαλουπόλεις. Η ατμόσφαιρα των ποιημάτων της οφείλει πολλά στις διαρκείς αποσιωπήσεις, στα ελάχιστα σημεία στίξης και τους αλλεπάλληλους διασκελισμούς. Με τους υποβλητικούς στίχους της είναι σαν να προσπαθεί να απαθανατίσει σε νεκρές φύσεις κινήματα και αγκομαχήματα της ψυχής που αλλιώς θα χάνονταν οριστικά. Πριν από λίγες μέρες είχαμε πάλι την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, ας θυμηθούμε ένα ακόμα ποίημά της για την αυταπάτη της πρόσκαιρης, ιδιωτικής ευτυχίας.ΚαπνόχορτοΚαι κατά καιρούς συμβαίνειΝα είμαστε πολύ ευτυχείς γιαΈνα κάτι μια είδησηΤον καινούργιο εραστή το παιδίΚαι να περιφερόμαστε περιχαρείς ακόμαΚαι με τα πιο πληκτικά πράγματα αίφνης μαγειρεύουμεΘαυμάσια φαγητά καθαρίζουμε τα παράθυραΚαι τραγουδάμε ρίχνοντας ένα φιλίΣτο μπουμπούκι που μόλις έσκασεΠάνω στον θάμνο μπροστά στην πόρτα μιλάμεΣε αγνώστους στον δρόμοΚαι δεν προσέχουμε τον ήλιοΤο λεπτό χιόνι που χορεύει ανάλαφραΌλα είναι γνώριμα και οικείαΈτσι θα είναι για πάντα πιστεύουμεΑκόμα και οι τρομερές εικόνεςΣτην τηλεόραση μας ενισχύουνΕδώ τουλάχιστον δεν θ’ αλλάξει τίποτα στοιβάζουμεΠροσεκτικά τις εφημερίδες που μας αφήνουν να κοιμόμαστεΉσυχοι μέχρι να έρθουν και να τις μαζέψουνΝιώθουμε μια ζωντάνια χορεύουμε και πηδάμεΜέσα στα επιπλωμένα διαμερίσματα του θανάτου.

