28η Οκτωβρίου 1940: Ο λαός σε πόλεμο, ο πόλεμος του λαού

Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ 100.3

deh 28h oct

Λίγους μήνες πριν την ιταλική επίθεση στην Ελλάδα, ολόκληρη σχεδόν η Ευρώπη έχει συνθηκολογήσει ή υποχωρήσει στον Άξονα. Την Δευτέρα 28η Οκτωβρίου 1940, η Ελλάδα λέει το ιστορικό «ΟΧΙ» και βρίσκεται στο προσκήνιο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Με την ιταλική επίθεση ο ελληνικός λαός οργανώνεται για την υπεράσπιση της πατρίδας, η Ελλάδα από την ουδετερότητα περνά στην πολεμική αντίσταση, η προϋπόθεση επιτυχίας υπάρχει: η λαϊκή διάθεση την ώρα του πολέμου συμπίπτει με την κρατική. 

Περιγράφουν, διηγούνται και συγκρίνουν οι ιστορικοί: Μαρίνα Πετράκη, Ευάνθης  Χατζηβασιλείου και ο Άγγελος Συρίγος. 

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε
Παραγωγή – Επιμέλεια: Τζένη Πουπουλίδου
 

