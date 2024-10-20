28η Οκτωβρίου 1940: Ο λαός σε πόλεμο, ο πόλεμος του λαού

Λίγους μήνες πριν την ιταλική επίθεση στην Ελλάδα, ολόκληρη σχεδόν η Ευρώπη έχει συνθηκολογήσει ή υποχωρήσει στον Άξονα. Την Δευτέρα 28η Οκτωβρίου 1940, η Ελλάδα λέει το ιστορικό «ΟΧΙ» και βρίσκεται στο προσκήνιο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Με την ιταλική επίθεση ο ελληνικός λαός οργανώνεται για την υπεράσπιση της πατρίδας, η Ελλάδα από την ουδετερότητα περνά στην πολεμική αντίσταση, η προϋπόθεση επιτυχίας υπάρχει: η λαϊκή διάθεση την ώρα του πολέμου συμπίπτει με την κρατική.

Περιγράφουν, διηγούνται και συγκρίνουν οι ιστορικοί: Μαρίνα Πετράκη, Ευάνθης Χατζηβασιλείου και ο Άγγελος Συρίγος.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Παραγωγή – Επιμέλεια: Τζένη Πουπουλίδου



