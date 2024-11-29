Christopher Nolan: Δυσκολεύτηκε με μία πτυχή της ταινίας «Dune: Part Two»

Ο Κρίστοφερ Νόλαν επαίνεσε την ταινία «Dune: Part Two» ως «θαυμάσια» αν και παραδέχτηκε ότι βρήκε μια πτυχή της δύσκολη να την ακολουθήσει. Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης συντόνισε πρόσφατα συζήτηση με τον σκηνοθέτη Ντενί Βιλνέβ, ο οποίος σκηνοθέτησε την ταινία Dune του 2021 και τη συνέχειά της του 2024.

Οι ταινίες που απέσπασαν θετικές κριτικές είναι κινηματογραφική μεταφορά της ομότιτλης σειράς βιβλίων του Φρανκ Χέρμπερτ. Το πρώτο βιβλίο Dune εκδόθηκε το 1965.

Ο Τίμοθι Σαλαμέ, η Zendaya, η Φλόρενς Πιου, η Ρεμπέκα Φέργκιουσον, ο Χαβιέρ Μπαρδέμ και ο Όστιν Μπάτλερ συμμετέχουν στο καστ της.

Συζητώντας με τον Βιλνέβ, όπως αναφέρει το Variety, ο Νόλαν αποκάλεσε την ταινία «Dune: Part Two» «θαυμάσιο έργο κινηματογραφικής μεταφοράς, το ότι πήρε το δεύτερο μέρος του βιβλίου και έδωσε ένα απίστευτο τέλος στην ιστορία».

Ο σκηνοθέτης, ωστόσο, ομολόγησε ότι είχε πρόβλημα να συμβαδίσει με μια πτυχή της συνέχειας. Αστειευόμενος είπε: «Έχω πολλές ερωτήσεις για το πώς το έκανες αυτό, ξεκινώντας από τα: Usul, Muad'Dib, Paul, Lisan al Gaib. Πόσα ονόματα μπορείς να δώσεις σε έναν χαρακτήρα και να περιμένεις να τον παρακολουθήσουμε;».

Ο χαρακτήρας του Τίμοθι Σαλαμέ στην ταινία, ο Πολ Ατρείδης, ακούει σε πολλά ακόμη ονόματα κατά τη διάρκεια της σχεδόν τρίωρης ταινίας.

Αν και ο Νόλαν αστειεύτηκε , συνέχισε λέγοντας ότι υπάρχει «μια σοβαρή ερώτηση» πίσω από την παρατήρηση.

«Οι περισσότερες προσαρμογές, είναι μια διαδικασία συμπύκνωσης και απλοποίησης των πραγμάτων» είπε. «Η αίσθησή μου βλέποντας και τις δύο ταινίες, ιδιαίτερα τη δεύτερη, είναι ότι αυτή ήταν μια πράξη εξερεύνησης λίγο παραπέρα και εμβάθυνσης στις περιπλοκές και εγκόλπωσης αυτών και του κόσμου που χτίζεται πέρα από αυτό που υπάρχει στο βιβλίο» πρόσθεσε.

Ο Νόλαν δεν είναι ο μοναδικός θαυμαστής της κινηματογραφικής εκδοχής του βιβλίου από τον Βιλνέβ. Τον Μάρτιο, ο σκηνοθέτης και παραγωγός Στίβεν Σπίλμπεργκ αποκάλεσε τη συνέχεια του Dune «μία από τις πιο λαμπρές ταινίες επιστημονικής φαντασίας που έχει δει ποτέ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

