Τζέικομπ Ελόρντι και Λίλι-Ρόουζ Ντεπ στο σκοτεινό έπος του Κόρμακ Μακάρθι, «Outer Dark»

Ο Τζέικομπ Ελόρντι (Jacob Elordi) και η Λίλι-Ρόουζ Ντεπ (Lily-Rose Depp), δύο από τα πιο πολυσυζητημένα χολυγουντιανά πρόσωπα αυτή τη στιγμή, πρόκειται να πρωταγωνιστήσουν στο «Outer Dark», ταινία βασισμένη στο ομότιτλο σκοτεινό μυθιστόρημα του 1968 από τον εμβληματικό συγγραφέα Κόρμακ Μακάρθι (Cormac McCarthy).

Το «σκοτεινό παραμύθι», τα γυρίσματα του οποίου προγραμματίζεται να ξεκινήσουν το 2026, θα αποτελέσει το αγγλόφωνο ντεμπούτο του βραβευμένου με Όσκαρ Ούγγρου σκηνοθέτη και σεναριογράφου, Λάζλο Νέμες (Laszlo Nemes).

Το «Outer Dark» διαδραματίζεται στην περιοχή των Απαλαχίων της Βόρειας Αμερικής κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης. Αφηγείται την ιστορία «μιας νεαρής γυναίκας που γεννά το παιδί του αδελφού της. Στην προσπάθειά του να καλύψει την αλήθεια, ο αδελφός εγκαταλείπει το νεογέννητο στην ερημιά λέγοντας στην αδελφή του ένα ψέμα για τον θάνατο και την ταφή του. Όταν η απάτη αποκαλύπτεται, η αδελφή ξεκινά μια απεγνωσμένη αναζήτηση για το παιδί της. Παράλληλα, καθώς τα δύο αδέλφια κινούνται χωριστά στην αφιλόξενη ύπαιθρο, τρεις μυστηριώδεις ξένοι είναι στα ίχνη τους».

Ο σκηνοθέτης συνέγραψε το σενάριο μαζί με την Κλάρα Ρόγιερ (Clara Royer). Την παραγωγή της ταινίας αναλαμβάνει ο Μάικ Γκούντριτζ (Mike Goodridge) της Good Chaos με έδρα το Λονδίνο και ο Νέμες.

«Από τότε που διάβασα το «Outer Dark» για πρώτη φορά, ήταν όνειρό μου να το μεταφέρω στη μεγάλη οθόνη βρίσκοντας την κατάλληλη κινηματογραφική μορφή που θα αποδώσει δικαιοσύνη στο υποβλητικό έργο του Κόρμακ Μακάρθι. Μαζί με δύο μαγευτικούς ηθοποιούς, νιώθω πλέον ότι είναι εφικτό» ανέφερε ο Νέμες.

«Το εξαιρετικό πρωτογενές υλικό αποτελεί βαθιά έμπνευση για να χτίσουμε έναν μοναδικό κόσμο που πάλλεται από ζωή και θάνατο ταυτόχρονα. Ένα συναρπαστικό οδοιπορικό, ένα τρομερό και όμορφο ταξίδι στον λαβύρινθο της ανθρώπινης ψυχής – αυτή είναι η φιλοδοξία μου για το ‘Outer Dark’» συμπλήρωσε.

Ο Γκούντριτζ αυτή τη στιγμή βρίσκεται με την ομάδα του στις Κάννες για τις πρώτες συζητήσεις με πιθανούς συνεργάτες για το φιλόδοξο πρότζεκτ, σύμφωνα με το Deadline.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

