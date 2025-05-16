Με μια θεαματική άφιξη που περιλάμβανε ζωντανή ερμηνεία του εμβληματικού μουσικού θέματος του «Mission Impossible» και επίδειξη αεροσκαφών, ο Τομ Κρουζ έκανε την εμφάνισή του στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Καννών.

Η διοργάνωση επιφύλαξε μια θερμή υποδοχή στον διάσημο ηθοποιό, τιμώντας την τελευταία εμφάνιση του κατασκόπου Ίθαν Χαντ, τρία χρόνια μετά την παρουσίαση της ταινίας «Top Gun: Maverick». Καθώς οι μελωδίες της ζωντανής ορχήστρας πλημμύριζαν το κόκκινο χαλί, ο φακός κατέγραψε τον ηθοποιό να εκφράζει τον ενθουσιασμό του, στους μουσικούς.

Ωστόσο, λίγο πριν συναντήσει τους υπόλοιπους αστέρες του «Mission: Impossible – The Final Reckoning», βρέθηκε κοντά στους θαυμαστές του, που τον περίμεναν κάτω από τον ήλιο της Γαλλικής Ριβιέρας.

Οι συμπρωταγωνιστές του, Χέιλι Άτγουελ (Hayley Atwell), Πομ Κλεμεντίεφ (Pom Klementieff), Γκρεγκ Τάρζαν Ντέιβις (Greg Tarzan Davis), ‘Αντζελα Μπάσετ (Angela Bassett), Εσάι Μοράλες (Esai Morales) και Χάνα Γουάντινγκχαμ (Hannah Waddingham) πόζαραν μαζί του βγάζοντας μάλιστα και μερικές σέλφι, πριν κατευθυνθούν στο εμβληματικό Grand Lumiere Theatre, για την πρεμιέρα της ταινίας, σύμφωνα με το Reuters.

Ένας από τους κορυφαίους αστέρες του Χόλιγουντ, ο Κρουζ μαγνήτισε τα βλέμματα και με το αψεγάδιαστο στυλ του φορώντας ένα κομψό κλασικό μαύρο σμόκιν.

Επιπλέον, στην πρεμιέρα έδωσαν το «παρών» οι Ζόι Σαλντάνα (Zoe Saldana), Χάλι Μπέρι (Halle Berry), Εύα Λονγκόρια (Eva Longoria) και η Άντι ΜακΝτάουελ (Andie MacDowell), η οποία επέλεξε ένα κομψό κοστούμι για την περίσταση.

Ο Κρουζ επαναλαμβάνει τον ρόλο του πράκτορα για όγδοη φορά στη νέα ταινία της σειράς από τον σκηνοθέτη Κρίστοφερ ΜακΚουάρι (Christopher McQuarrie) η οποία αναμένεται να κάνει επίσημη πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 22 Μαΐου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.