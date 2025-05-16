Κρίστοφερ Νόλαν: Η «Οδύσσεια» γράφει ιστορία ως η πρώτη ταινία εξ ολοκλήρου γυρισμένη με ΙΜΑΧ κάμερα

Μετά την παγκόσμια επιτυχία της ταινίας «Oppenheimer» στις αίθουσες IMAX, που ξεπέρασε τα 190 εκατομμύρια δολάρια ο διάσημος σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan) φέρεται να έθεσε μια τολμηρή πρόκληση στον επικεφαλής της IMAX, Ριτς Γκέλφοντ (Rich Gelfond).

«Έναν χρόνο πριν ο Κρις ξεκινήσει τα γυρίσματα της "Οδύσσειας", με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι ήθελε να κάνει μια ταινία γυρισμένη με κάμερες IMAX», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γκέλφοντ μιλώντας στο ετήσιο γεύμα της εταιρείας στο Φεστιβάλ των Καννών.

«Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει για πολλούς λόγους. Ωστόσο ο Νόλαν μου είπε: «'Θα σου δώσω μια πρόκληση. Αν βρεις τρόπο να λύσεις τα προβλήματα, θα γυρίσω την «Οδύσσεια» 100% σε IΜΑΧ'. Και τα λύσαμε. Και έτσι, η «Οδύσσεια» θα είναι η πρώτη ταινία εξολοκλήρου γυρισμένη με κινηματογραφικές μηχανές ΙΜΑΧ...μας εξώθησε να ξανασκεφτούμε αυτή την πλευρά της δουλειάς μας, τα κινηματογραφικά μας μηχανήματα, τις κινηματογραφικές μας κάμερες. Χαίρομαι που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία» υπογράμμισε ο Γκέλφοντ.

Το αποτέλεσμα: μια νέα γενιά κινηματογραφικών καμερών IMAX που είναι 30% πιο αθόρυβες και σημαντικά ελαφρύτερες, με αναβαθμισμένα συστήματα σάρωσης και επεξεργασίας φιλμ που επιτρέπουν σχεδόν άμεση επεξεργασία των ημερήσιων λήψεων. Με άλλα λόγια: τέλος στην αναμονή για να δει κάποιος το υλικό, και πιθανώς τέλος και, στους χωρίς ήχο, διαλόγους.

Σημειώνεται ότι το οσκαρικό «Oppenheimer» κατέχει την πρωτιά ως η κινηματογραφική παραγωγή που πλησίασε περισσότερο από κάθε άλλη στο να είναι 100% γυρισμένη με κάμερες IMAX, όπως αναφέρει το World of Reel.

Η «Οδύσσεια» είναι η δεύτερη παραγωγή του σκηνοθέτη με την Universal μετά την αποχώρησή του από τη Warner Bros. Βασισμένη στο έπος του Ομήρου, ακολουθεί «τον Οδυσσέα στο επικίνδυνο ταξίδι της επιστροφής του μετά τον Τρωικό Πόλεμο, παρουσιάζοντας τις συναντήσεις του με τον Κύκλωπα Πολύφημο, τις Σειρήνες, τη θεά Κίρκη ενώ κορυφώνεται με την επανένωσή του με τη σύζυγό του, Πηνελόπη».

Ο Ματ Ντέιμον (Matt Damon) πρωταγωνιστεί ως Οδυσσέας και μαζί του ένα λαμπερό καστ που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους Σαρλίζ Θερόν (Charlize Theron), Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway), Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson), Τομ Χόλαντ (Tom Holland), Zendaya και η Λουπίτα Νιόνγκ'ο (Lupita Nyong'o).

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 17 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με το Deadline.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.