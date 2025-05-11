Τραμπ: Το σχέδιο για δασμούς 100% στις ταινίες φέρεται να απειλεί το Χόλιγουντ 

Ο προτεινόμενος δασμός 100% του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (και) στις ξένες κινηματογραφικές παραγωγές κινδυνεύει να διαταράξει την εξάρτηση του Χόλιγουντ από τις διεθνείς συμπαραγωγές και να μειώσει τα κέρδη που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το παγκόσμιο κοινό, δήλωσε ένας καθηγητής μέσων ενημέρωσης στο Anadolu.

Ανακοινώνοντας το σχέδιο στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι το μέτρο στοχεύει στην αναζωογόνηση αυτού που περιέγραψε ως μια ετοιμοθάνατη αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία, λέγοντας: «Το Χόλιγουντ καταστρέφεται» από άλλες χώρες. Αργότερα δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι οι δασμοί θα στοχεύουν ταινίες που γυρίζονται εκτός ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση οδήγησε σε πτώση τις μετοχές μεγάλων εταιρειών του Χόλιγουντ - συμπεριλαμβανομένων των Netflix και Warner Bros Discovery - ενώ αλυσίδες κινηματογράφου όπως το Cinemark και το IMAX είδαν επίσης απώλειες.

Το πεδίο εφαρμογής της πολιτικής παραμένει ασαφές. Οι ειδικοί λένε ότι η πολύπλοκη δομή της παραγωγής και διανομής ταινιών - που συχνά περιλαμβάνει πολλές χώρες - θα καθιστούσε δύσκολη την επιβολή τέτοιων δασμών.

Αντιμετωπίζοντας κριτική από τη βιομηχανία, ο Τραμπ μαλάκωσε τους τόνους του, λέγοντας ότι θα συναντηθεί με εκπροσώπους των στούντιο για να «βεβαιωθεί ότι είναι ευχαριστημένοι με αυτό, επειδή όλοι ενδιαφερόμαστε για τις θέσεις εργασίας».

Η παγκόσμια κινηματογραφική βιομηχανία, η οποία έχει ήδη πληγεί από την πανδημία και τις συνεχιζόμενες εργασιακές διαμάχες στις ΗΠΑ, παράγει πλέον λιγότερες ταινίες ετησίως από χώρες όπως η Ινδία, η Κίνα και η Ιαπωνία, σύμφωνα με στοιχεία της βιομηχανίας. Στο μεταξύ, οι διεθνείς κινηματογραφικοί τομείς έχουν ξεπεράσει το Χόλιγουντ σε όγκο παραγωγής.

«Το Χόλιγουντ βασίζεται στη διεθνή συνεργασία»

Η Σύνθια Λουσία, καθηγήτρια μέσων ενημέρωσης και σκηνοθέτιδα στο Πανεπιστήμιο Ράιντερ στο Νιου Τζέρσεϊ, δήλωσε ότι οι δασμοί θα «φέρουν στις ΗΠΑ πολλά προβλήματα», ιδίως διαταράσσοντας τις διεθνείς συμπαραγωγές από τις οποίες εξαρτάται το Χόλιγουντ.

Ανέφερε ως παράδειγμα την ταινία The Brutalist - μια συμπαραγωγή μεταξύ ΗΠΑ, Ηνωμένου Βασιλείου, Καναδά και Ουγγαρίας - η οποία ήταν υποψήφια για 10 βραβεία Όσκαρ και κέρδισε σε τρεις κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένου του Καλύτερου Επιτεύγματος σε Μουσική Γραμμένη για Κινηματογράφο.

Η Λουσία δήλωσε στο Anadolu δότι μια πολιτική που επιβάλλει οι ταινίες να γυρίζονται αποκλειστικά στις ΗΠΑ θα «αποδυνάμωνε τη δημιουργικότητα της βιομηχανίας». Επεσήμανε κλασικές ταινίες όπως ο Λόρενς της Αραβίας, που χρησιμοποιούσε πραγματικά ερημικά τοπία στη Μέση Ανατολή, λέγοντας ότι υπό ένα δασμολογικό καθεστώς, μια τέτοια ταινία θα έπρεπε να γυριστεί στην Αριζόνα ή με πράσινες οθόνες, μειώνοντας την ποιότητα.

«Το να ζωντανέψεις έναν χαρακτήρα μπροστά σε μια πράσινη οθόνη είναι πολύ πιο δύσκολο από το να παίξεις έναν ηθοποιός σε μια έρημο στο Μαρόκο», επισήμανε.

Η Λουτσία προειδοποίησε ότι το κοινό ενδέχεται να αντιμετωπίσει περιορισμένη πρόσβαση σε διεθνείς τίτλους, και σημείωσε ότι θα επηρεαστούν όλοι οι ηθοποιοί, οι ομάδες παραγωγής και οι κινηματογραφικές εταιρείες.

Είπε επίσης ότι θα μπορούσαν να ακολουθήσουν αντίποινα από άλλες χώρες. «Η αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία παράγει πάνω από το ήμισυ των εσόδων της από διεθνείς προβολές», είπε, προσθέτοντας ότι εάν το σχέδιο προχωρήσει, «θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικά λιγότερα κέρδη».

Πηγή: skai.gr

