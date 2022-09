Τομ Κρουζ: Όρθιος στο φτερό αεροπλάνου εν ώρα πτήσης - Δείτε βίντεο

Ο ηθοποιός Τομ Κρουζ αυτή την περίοδο πραγματοποιεί τα τελευταία γυρίσματα της ταινίας «Mission Impossible». Την παρουσία του έκανε γνωστή μέσω ενός βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φορώντας ένα καφέ μπουφάν και ασορτί παντελόνι, χωρίς κράνος να στέκεται όρθιος στο φτερό ενός μικρού αεροπλάνου του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, εν ώρα πτήσης.

Σημειωτέον ο σταρ κάνει μόνος του όλες τις επικίνδυνες σκηνές των ταινιών δράσης, που συμμετέχει, χωρίς καμία βοήθεια από κασκαντέρ.

«Γεια σας... Όπως μπορείτε να δείτε, γυρίζω την τελευταίο μέρος της ταινίας Mission: Impossible. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πάνω από το πανέμορφο φαράγγι του ποταμού Blyde στην εκπληκτική Νότια Αφρική», είπε μεταξύ άλλων στο βίντεο ο Κρουζ.

Δείτε το βίντεο

I just really love Tom Cruise okay pic.twitter.com/DTDk5erIsR